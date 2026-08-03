Tuyển Campuchia thị uy sức mạnh, thắng đậm đội hạng 201 FIFA trước ngày đấu Việt Nam

Đội chủ nhà Campuchia đã có được thắng lợi đầu tiên tại AFF Cup 2026.

Tuyển Campuchia bước vào lượt trận tối nay (3/8) với quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Timor Leste. Dù vậy, đội chủ nhà cũng phải mất hơn 15 phút mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Ngay phút 16, Sokha thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để Hav Soknet bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Campuchia. Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực sau quãng thời gian đầu trận gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông của Timor Leste.

Ở chiều ngược lại, Timor Leste cũng tạo ra vài pha phản công đáng chú ý. Zion Cruz có hai cơ hội trong hiệp một nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Hul Kimhuy, trong khi cú đá phạt của Rangel lại đi vọt xà ngang.

Đội khách cũng phải cảm ơn thủ môn Dylan Jose Niski khi người gác đền này liên tiếp cứu thua. Ngay phút 11, Niski phản xạ xuất sắc trước cú sút xa của Campuchia. Sau đó, anh còn băng ra ngoài vòng cấm đánh đầu giải nguy ở phút 33, giúp Timor Leste chỉ bị dẫn 0-1 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, Timor Leste có cơ hội rất tốt để gỡ hòa ở phút 60 khi cướp bóng và tổ chức pha phản công trong thế 4 đấu 2. Tuy nhiên, các cầu thủ đội khách xử lý quá chậm, để hàng thủ Campuchia kịp lùi về ngăn chặn cú dứt điểm của Zion Cruz. Đó cũng là bước ngoặt khiến họ phải trả giá.

Chỉ hai phút sau, Campuchia nhân đôi cách biệt. Vanda Mon bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Hav Soknet dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Có lợi thế an toàn, tuyển Campuchia thi đấu càng tự tin hơn. Vanda Mon tiếp tục khiến hàng thủ Timor Leste chao đảo bằng những pha đi bóng tốc độ, còn Makara cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi không thắng được thủ môn Niski ở phút 83.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có thêm bàn thắng trước khi trận đấu khép lại. Phút 90, từ quả tạt bên cánh trái, Mon Rado bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-0 cho Campuchia.

Với kết quả này, Campuchia giành 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup 2026. Ở lượt cuối, họ sẽ làm khách của tuyển Việt Nam vào ngày 7/8. Trong khi đó, tuyển Timor Leste chia tay giải với 4 trận toàn thua và không ghi được bàn thắng nào.