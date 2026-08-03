Ngày tuyển Việt Nam khiến Indonesia hoảng loạn ngay trên sân nhà và ký ức khó quên ở AFF Cup

Đó là thời điểm tuyển Indonesia dù được thi đấu trên sân nhà nhưng phải vô cùng vất vả mới giành được 1 điểm trước tuyển Việt Nam.

Mỗi lần tuyển Việt Nam làm khách trên sân của Indonesia, sức ép từ khán giả chủ nhà luôn vô cùng lớn. Tuy nhiên cách đây 24 năm, tuyển Việt Nam từng khiến cả "chảo lửa" ấy phải trải qua hơn 90 phút đầy lo lắng. Đó là trận hòa 2-2 ở Tiger Cup 2002, khi đội bóng của HLV Henrique Calisto suýt chút nữa đã đánh bại chủ nhà Indonesia ngay giữa Jakarta.

HLV Calisto cùng tuyển Việt Nam mang đến màn trình diễn ấn tượng tại Tiger Cup 2002.

TUYỂN VIỆT NAM LÀM MỚI LỰC LƯỢNG

Tiger Cup 2002 được đồng đăng cai bởi Indonesia và Singapore. Bảng A diễn ra ở Jakarta, nơi có tuyển Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Philippines và Campuchia.

Tuyển Việt Nam bước vào giải đấu trong bối cảnh “thế hệ vàng” giai đoạn 1995-2000 dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ngoài cựu binh như Huỳnh Đức, Đức Thắng… HLV Calisto quyết định trao cơ hội cho các nhân tố trẻ như Minh Phương, Tài Em và cả Văn Quyến. Đồng thời, những cầu thủ lớn tuổi hơn như Trần Trường Giang, Huỳnh Hồng Sơn cũng có cơ hội lần đầu dự Tiger Cup.

Trong khi đó, Indonesia lại không có màn khởi đầu như mong muốn. Dù là chủ nhà, họ bị Myanmar cầm hòa 0-0 ở trận ra quân, rồi thắng khá vất vả Campuchia 4-2. Kết quả này khiến cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một thất bại sẽ đẩy đội bóng xứ Vạn đảo vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Tuyển Indonesia không được phép thua Việt Nam, nếu không sẽ có thể bị loại sớm.

HAI BÀN THẮNG KHIẾN CẢ SÂN BUNG KARNO SỮNG SỜ

Được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, Indonesia nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 12. Budi Sudarsono tận dụng cơ hội để đưa đội chủ nhà vượt lên, khiến bầu không khí trên sân Gelora Bung Karno như bùng nổ.

Nhưng tuyển Việt Nam không hề nao núng. Phút 53, Phan Văn Tài Em tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ với cú sút xa đẹp mắt, đưa bóng găm góc cao khung thành Indonesia, san bằng tỷ số 1-1.

Chỉ 6 phút sau, đến lượt Lê Huỳnh Đức lên tiếng. Trong vòng cấm, tiền đạo kỳ cựu thực hiện cú đá nối đầy cảm giác ở cự ly gần. Bóng bay theo quỹ đạo khó chịu, vòng qua đầu thủ môn đội chủ nhà trước khi nằm gọn trong lưới. Từ chỗ bị dẫn trước, tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 2-1 ngay trên sân của Indonesia.

HLV Calisto của tuyển Việt Nam và HLV Ivan Kolev bên phía Indonesia.

Khoảng lặng xuất hiện trên các khán đài Gelora Bung Karno. CĐV chủ nhà hiểu rằng nếu thất bại, tuyển Indonesia sẽ tự đẩy mình vào thế khó trước lượt trận cuối.

Indonesia buộc phải dồn toàn lực tấn công. Sau nhiều nỗ lực, đến phút 83 họ mới tìm được bàn gỡ hòa 2-2. Zaenal Arif ghi bàn đầy may mắn khi cú sút đưa bóng đổi hướng sau khi chạm cầu thủ Việt Nam, khiến thủ môn không thể cản phá.

Tỷ số 2-2 được giữ nguyên đến hết trận. Indonesia giữ lại một điểm quý giá, còn tuyển Việt Nam có quyền tiếc nuối khi đã ở rất gần chiến thắng ngay trên sân của đối thủ.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng A Tiger Cup 2002.

CẢ HAI ĐỀU LỠ HẸN VỚI CHỨC VÔ ĐỊCH NĂM ĐÓ

Ở lượt trận cuối vòng bảng, tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar 4-2 để giành ngôi đầu bảng A. Indonesia cũng hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng đậm 13-1 trước Philippines, qua đó giành tấm vé còn lại vào bán kết.

Tuy nhiên, đã không có đội bóng nào ở bảng A có thể bước lên ngôi vô địch. Tuyển Việt Nam dừng bước sau thất bại 0-4 trước Thái Lan ở bán kết. Trong khi đó, Indonesia vượt qua Malaysia 1-0 để vào chung kết, nhưng rồi một lần nữa gục ngã trước người Thái. Sau khi hòa 2-2 sau hai lượt trận, đội bóng xứ Vạn đảo thua 2-4 ở loạt sút luân lưu.

Đó là lần thứ hai liên tiếp Indonesia thất bại trước Thái Lan ở chung kết Tiger Cup, sau trận thua 1-4 năm 2000. Cay đắng hơn, đây cũng là lần thứ hai họ để thua Thái Lan trong loạt sút luân lưu của một trận chung kết diễn ra trên sân nhà, sau nỗi buồn ở chung kết SEA Games 1997.

Đến tận bây giờ, bóng đá Indonesia vẫn chưa thể một lần vô địch AFF Cup.

VĨ THANH

Gần một phần tư thế kỷ đã trôi qua, bóng đá Việt Nam và Indonesia đều đã thay đổi rất nhiều. Những gương mặt từng tạo nên trận cầu hấp dẫn năm ấy đều đã trở thành ký ức, trong khi hai đội giờ sở hữu thế hệ cầu thủ hoàn toàn mới.

Dẫu vậy, mỗi khi tuyển Việt Nam hành quân đến Indonesia, người hâm mộ vẫn nhớ về trận hòa 2-2 tại Tiger Cup 2002 - trận đấu mà chúng ta từng khiến cả "chảo lửa" của Indonesia nhiều phen nín lặng và tạo nên một trong những màn rượt đuổi tỷ số đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu.

Vào tối nay (3/8), hai đội sẽ một lần nữa tái ngộ, trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần một trận thắng để tự định đoạt số phận của chính mình.