Không chỉ thắng 3-0, tuyển Việt Nam còn xoa dịu nỗi đau âm ỉ trước Indonesia suốt 22 năm trời

22 năm sau nỗi đau thua 0-3 ngay trên sân nhà tại Tiger Cup 2004, bóng đá Việt Nam đã có màn “đáp lễ” ngọt ngào tại đất Indonesia.

22 năm có thể làm thay đổi rất nhiều điều.

Một đứa trẻ 4 tuổi ngày nào như Hai Long nay đã trở thành tiền vệ gánh vác tuyến giữa tuyển Việt Nam. Một cậu bé vừa bước vào lớp 1 như Văn Vĩ giờ là hậu vệ cày ải không biết mệt bên hành lang trái. Một cậu học sinh lớp 2 ở Brazil như Xuân Son sau này khoác lên mình màu áo đỏ và trở thành biểu tượng của giấc mơ nhập tịch thành công.

Và chính những con người ấy đã giúp bóng đá Việt Nam xóa đi ký ức buồn kéo dài hơn hai thập kỷ.

Tháng 12/2004, Việt Nam là chủ nhà một bảng đấu tại Tiger Cup. Trước tuyển Indonesia, đội quân của HLV Tavares nhận thất bại nặng nề 0-3 ngay trên sân nhà, dẫn tới việc bị loại ngay từ vòng bảng. Đó là một cú sốc lớn với người hâm mộ, bởi khi ấy tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng viên vô địch.

Ba bàn thua trước Indonesia không chỉ khiến giấc mơ tan vỡ, mà còn để lại một vết hằn trong ký ức của nhiều thế hệ cổ động viên. Đến tận bây giờ, đó vẫn còn là nỗi đau khó nuốt trôi của rất rất nhiều người hâm mộ.

Trận thua Indonesia 0-3 năm ấy khiến HLV Tavares phải từ chức ngay trong đêm.

Nhưng đó cũng là cách cuộc sống diễn ra. Ký ức buồn vẫn luôn ở đó, và chờ một thế hệ đủ bản lĩnh để viết lại lịch sử.

22 năm sau, tuyển Việt Nam lại gặp Indonesia ở giải vô địch Đông Nam Á. Chỉ khác lần này, trận đấu diễn ra trên đất Indonesia. Lại là một trận đấu mà chúng ta buộc phải thắng để tự định đoạt số phận của mình. Áp lực đến từ phía đội chủ nhà với hàng vạn khán giả phủ kín các khán đài. Còn tuyển Việt Nam bước vào cuộc chiến bằng sự bình tĩnh, lì lợm và niềm tin.

Đến khi bảng tỷ số hiện lên con số 3-0 nghiêng về tuyển Việt Nam, cảm giác ấy không đơn thuần là hạnh phúc, mà đó giống như một sự giải tỏa. Một “món nợ” hằn sâu trong ký ức người hâm mộ Việt Nam cuối cùng cũng được thanh toán.

Vào năm tuyển Indonesia đánh bại Việt Nam 3-0 tại Mỹ Đình, Hai Long mới 4 tuổi, có lẽ chỉ mới bắt đầu chạm vào trái bóng. Văn Vĩ vừa bước vào lớp 1. Xuân Son khi ấy là cậu học sinh lớp 2 ở Brazil, cách Đông Nam Á nửa vòng trái đất và chẳng ai có thể tưởng tượng rằng một ngày anh sẽ trở thành tuyển thủ Việt Nam.

Họ không chứng kiến trực tiếp nỗi đau năm ấy trên sân Mỹ Đình. Họ cũng không mang theo gánh nặng của thất bại đó trong sự nghiệp cầu thủ. Nhưng họ lại chính là những người giúp cả nền bóng đá chữa lành ký ức.

Đó có lẽ là điều đẹp nhất của bóng đá. Mỗi thế hệ đều có những vết thương riêng. Nhưng rồi thế hệ sau sẽ tạo ra những người hùng mới để xoa dịu đi những nỗi đau cũ.

Trong nhiều năm, Indonesia luôn được xem là đối thủ mang đến rất nhiều cảm xúc cho bóng đá Việt Nam. Có những trận thắng nghẹt thở, có những trận hòa tiếc nuối, cũng có những thất bại khiến người hâm mộ day dứt suốt nhiều năm.

Nhưng sau đêm nay, khi tuyển Việt Nam ngạo nghễ giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của đối thủ, nhiều khán giả đã có thể nở nụ cười mãn nguyện. Và quan trọng hơn, chiến thắng này còn là lời khẳng định cho vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực ở thời điểm hiện tại!