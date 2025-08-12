Cứ chê xe Toyota 'ông già', nhưng con số không biết nói dối: Hãng lại lập kỷ lục doanh số toàn cầu, ở Việt Nam đã bán trên 1 triệu xe

Toyota đạt doanh số kỷ lục

Trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu biến động, Toyota vẫn khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ doanh số bán hàng kỷ lục trong nửa đầu năm 2025. Từ tháng 1 đến hết tháng 6, Toyota cùng các công ty con Daihatsu và Hino đã bán được hơn 5,5 triệu xe trên toàn thế giới, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng cũng tăng 8,8%, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của sản xuất ở quê nhà.

Trong nền kinh tế nhiều biến động, doanh số bán xe Toyota toàn cầu vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Ảnh: Toyota

Chỉ tính riêng tháng 6 vừa qua, Toyota đã bán được 937.246 xe trên toàn cầu, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trong tháng cũng tăng 7,7%, lên 963.455 chiếc.

Trong khi đó, ở thị trường Việt Nam đã cập nhật báo cáo bán hàng đến tháng 7/2025. Tính cả Lexus, Toyota Việt Nam đã tiêu thụ được 6.841 xe trong tháng 7. Cộng dồn 7 tháng năm 2025, Toyota đã bàn giao tổng cộng gần 36 nghìn xe đến tay khách hàng, ghi nhận mức tăng trưởng tới 25% so với cùng kỳ năm 2024. Tháng 7 cũng là thời điểm ghi nhận Toyota bán được chiếc xe thứ 1 triệu ra thị trường Việt Nam.

Kết quả này có được một phần nhờ nhu cầu xe hybrid tăng cao bất chấp cạnh tranh từ xe điện và bất ổn toàn cầu. Điều này có thể thấy ngay ở thị trường Việt Nam. Trong tháng 7, doanh số xe hybrid của Toyota Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 755 xe bán ra, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota vẫn đang liên tục giới thiệu song song cả xe hybrid và xe điện, đồng thời tiếp tục thử nghiệm phát triển các đa dạng động cơ khác nhau. Ảnh: Toyota

Bên cạnh đó, người tiêu dùng Mỹ cũng đổ xô đi mua xe do lo ngại mức thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến áp đặt. Tuy nhiên, cuối cùng, Nhật Bản đã thành công đạt được một thỏa thuận thương mại mới, điều chỉnh mức thuế xuống 15%. Con số này tuy vẫn còn cao nhưng ít gây thiệt hại hơn so với lo ngại ban đầu.

Toyota bày tỏ hy vọng về sự cải thiện trong quan hệ thương mại Mỹ - Nhật. Hãng cũng kêu gọi nới lỏng hơn nữa các hạn chế thương mại.

Mặc dù xe hybrid vẫn là động lực tăng trưởng chính của Toyota, nhưng "cuộc đua" xe điện đang nóng lên từng ngày. Nhưng trái với những quan điểm trước đó cho rằng Toyota "đứng ngoài cuộc" hay "bắt nhịp chậm", tính đến thời điểm hiện tại, hãng xe Nhật Bản đã bán được khoảng 82.000 xe điện chạy pin, phần lớn ở các thị trường ngoài Nhật Bản.

Những con số trên cho thấy, sự kết hợp giữa sức mạnh của chiến lược "đa hướng" và mạng lưới toàn cầu của Toyota dường như vẫn đang phát huy hiệu quả ngay cả trong một thị trường đầy biến động và cạnh tranh.

Toyota sắp ra loạt xe mới

Bất chấp những chỉ trích xung quanh việc chậm chạy đua xe điện, Toyota vẫn cho thấy hãng đang có sự chuẩn bị để đáp ứng mọi nhu cầu khả dĩ trong tương lai, từ xe hybrid đến xe thuần điện.

Về xe điện, tờ Automotive News cho biết nhiều khả năng, Toyota sẽ bổ sung Highlander vào đội hình xe điện của hãng. Theo đó, Highlander thế hệ tiếp theo có thể bỏ qua hybrid mà nhảy thẳng lên dạng thuần điện, song vẫn chưa rõ sẽ sử dụng nền tảng hoàn toàn mới hay kế thừa những gì đã có trên các mẫu xe điện hiện hành của Toyota/Lexus. Theo kế hoạch, xe có thể xuất hiện trước cuối năm nay và bắt đầu có mặt tại các đại lý vào đầu năm 2026.

Chiếc SUV điện ba hàng ghế mang tên Highlander dự kiến sẽ là phiên bản sản xuất của bZ Large SUV (ảnh). Ảnh: Toyota Motor

Toyota cũng sẽ mở rộng dải sản phẩm SUV điện của mình với một mẫu xe 3 hàng ghế có kích thước gần bằng Grand Highlander. Đây được xem là bản thương mại của mẫu concept bZ5X đã được giới thiệu vào năm 2021. Các báo cáo mới nhất cho thấy việc sản xuất có thể bắt đầu vào năm 2028 tại nhà máy của Toyota tại Mỹ.

Ngoài SUV điện, Toyota cũng dự định bổ sung một mẫu sedan điện vào năm 2027. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế, mẫu xe này được kỳ vọng nằm ở phân khúc sedan kích thước lớn. Nếu như vậy, rất có thể là một mẫu sedan ngang cỡ Camry. Khi ra mắt, mẫu xe này sẽ hoàn thiện các sản phẩm điện của Toyota, hiện đang tập trung nhiều vào crossover và SUV.

Bên cạnh đó, Toyota sẽ tiếp tục làm mới hàng loạt xe đã có trong danh mục sản phẩm. Có thể kể đến vài cái tên như 4Runner và Land Cruiser sẽ có các bản cập nhật giữa vòng đời vào năm 2008, Corolla thế hệ mới sẽ xuất hiện trong vài năm tới, bán tải Tundra và SUV Sequoia nâng cấp toàn diện hơn vào năm tới, Tacoma cỡ trung dự kiến sẽ được nâng cấp vào năm 2027.

Đáng chú ý, danh mục sản phẩm của Toyota trong thời gian tới có thể xuất hiện thêm một chiếc bán tải cỡ nhỏ, sử dụng nền tảng unibody, hệ truyền động hybrid, và định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ford Maverick.