Cụ Cá Tầm 15 năm tuổi nặng 50 kg ở Lai Châu, được lên sàn đấu giá để huy động vốn: Ai nuôi?

Cá tầm Siberi 50kg

Phiên kết nối và tiêu thụ cá tầm dự kiến sẽ là điểm nhấn của Tuần lễ Nông sản Việt 2025, diễn ra vào hai ngày 24-25/10 tại Hà Nội. Thay vì chỉ trưng bày, con cá tầm 50kg – hiện là cá tầm lớn nhất tại các trang trại Lai Châu – sẽ được đưa vào phiên đấu giá.

Sản phẩm "vàng đen" của vùng núi phía Bắc

Đại diện cho "siêu phẩm" này là Hợp tác xã (HTX) Dương Yến, đơn vị đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành nuôi cá nước lạnh, với sản lượng cung ứng ra thị trường trên 20 tấn cá tầm chất lượng cao mỗi năm.

Để đạt được trọng lượng 50kg, chú cá tầm Siberi này đã phải trải qua quy trình chăm sóc tỉ mỉ suốt 15 năm – một con số "kỷ lục" nếu so với thời gian nuôi trung bình để đạt trọng lượng 2-3kg (khoảng 2 năm). Cá chỉ sinh trưởng tốt trong môi trường nước lạnh (18-20 độ C) của Lai Châu, điều kiện lý tưởng này giúp thịt cá săn chắc, ngọt thanh và đảm bảo chất lượng cao cấp, vốn được thị trường đánh giá cao.

Động lực tài chính cho trứng cá Caviar "triệu đồng/lạng"

Điều khiến thương vụ đấu giá cá tầm 50kg trở nên đáng chú ý hơn cả chính là mục đích sử dụng nguồn vốn thu được.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc HTX Dương Yến, tiết lộ toàn bộ số tiền bán cá tầm Siberi tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 sẽ được đầu tư ngược lại cho chiến lược phát triển giống. Cụ thể, số tiền này sẽ được dùng để duy trì, nuôi dưỡng, và nhân giống cá tầm Beluga – loại giống cá cực hiếm, có trọng lượng lớn, mang lại giá trị kinh tế đỉnh cao.

Trứng cá tầm Beluga được biết đến là loại trứng cá Caviar cao cấp nhất trên thế giới, với giá trị dinh dưỡng vượt trội và giá thị trường có thể lên tới hàng triệu đồng/lạng .

Đây là một chiến lược "lấy ngắn nuôi dài" thông minh của HTX Dương Yến: dùng sản phẩm đã đạt đến đỉnh cao thương hiệu (cá tầm 50kg, 15 năm tuổi) để tạo đòn bẩy tài chính, mở đường cho việc nhân rộng nguồn gene quý, từ đó khai thác phân khúc thị trường siêu cao cấp là trứng cá Caviar Beluga, nâng tầm giá trị thương mại cho thủy sản vùng núi phía Bắc.