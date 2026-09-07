Cú bắt tay 12 triệu USD của Skylink Studio và PvX Partners: Trí tuệ Việt tự tin cất cánh ra biển lớn

Gói tài trợ tăng trưởng lên tới 12 triệu USD từ đối tác quốc tế PvX Partners đang truyền cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng và bản lĩnh của người trẻ Việt trên bản đồ số toàn cầu.

Hành trình thầm lặng chinh phục hàng triệu người dùng thế giới

Ít ai biết rằng, đứng sau những tựa game di động giải trí lành mạnh đang thu hút hàng triệu lượt tải trên thế giới là đội ngũ kỹ sư công nghệ thuần Việt tại Skylink Studio. Với triết lý 'Game chất lượng được làm bởi đội ngũ chất lượng', họ đã kiên trì theo đuổi dòng Classic Games – những trò chơi mang lối chơi tinh gọn, trực quan nhưng giữ chân người học lâu dài.

Ngay từ những dòng mã nguồn đầu tiên, các sản phẩm của Skylink đều được định hướng trực diện cho thị trường quốc tế thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại và năng lực thiết kế trò chơi bài bản. Đây chính là chìa khóa giúp một startup nội địa tự tin bước ra sân chơi toàn cầu.

Cú hích 12 triệu USD giải phóng áp lực tăng trưởng ngắn hạn

Để đưa những sản phẩm 'Made in Vietnam' cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn đa quốc gia, bài toán lớn nhất là năng lực phân phối và ngân sách cho các chiến dịch tìm kiếm người dùng (User Acquisition - UA). Thỏa thuận hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD với PvX Partners chính là câu trả lời mang tính bước ngoặt.

Sử dụng mô hình cấp vốn dựa trên phân tích cohort tiên tiến, PvX Partners cung cấp cho Skylink nguồn lực tài chính dồi dào để tăng tốc các chiến dịch tiếp thị toàn cầu mà không làm loãng tỷ lệ sở hữu của những người sáng lập. Sự chủ động về dòng tiền giúp các nhà làm game trẻ rũ bỏ được áp lực ngắn hạn để tự tin đa dạng hóa danh mục sản phẩm, thử nghiệm những thể loại mới lạ độc đáo như Jigsawart và Way Escape.

Tầm nhìn vươn lên thành nhà phát hành hàng đầu

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi, Founder & CEO của Skylink Studio chia sẻ về hoài bão lớn: "Tham vọng của chúng tôi không chỉ là tạo ra một vài game thành công. Skylink muốn xây dựng một công ty game toàn cầu từ Việt Nam, với năng lực liên tục tạo ra, phát triển và đưa những sản phẩm chất lượng đến người chơi trên khắp thế giới. Hợp tác với PvX là một bước tiến quan trọng giúp chúng tôi tăng tốc trên hành trình đó."

Bộ đôi lãnh đạo Skylink Studio: Founder & CEO Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi (bên trái) và Giám đốc Sáng tạo Đặng Tuấn Vinh.

Câu chuyện của Skylink Studio chứng minh rằng, khi có một chiến lược sản phẩm đúng đắn kết hợp cùng bệ phóng tài chính phù hợp, trí tuệ Việt hoàn toàn có thể vươn tầm và khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ công nghệ số thế giới.