Cụ bà U70 suýt mất 300 triệu đồng vì tin “công an giả”

Công an TP Đà Nẵng cho biết, chiều 13/8, Công an phường Cẩm Lệ phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cẩm Lệ kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp một người dân giữ lại 300 triệu đồng suýt rơi vào tay kẻ gian.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, bà V.T.P (SN 1957, trú phường Cẩm Lệ) đến chi nhánh ngân hàng trên để chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Trong lúc giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà P. có biểu hiện bất thường như run rẩy, lo lắng nên lập tức báo Công an phường.

Nhận tin, tổ phòng chống tội phạm nhanh chóng có mặt, trấn an tinh thần bà P. Sau khi bình tĩnh lại, bà cho biết trước đó nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Công an, thông báo bà “liên quan đường dây rửa tiền, lừa đảo” và yêu cầu chuyển ngay 300 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để được “giải quyết”. Vì quá lo sợ, bà đã tới ngân hàng làm theo yêu cầu.

Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng, lực lượng Công an đã giải thích, đồng thời phối hợp ngân hàng ngăn chặn lệnh chuyển tiền và hoàn tất thủ tục trả lại toàn bộ số tiền cho bà P.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi, học sinh, sinh viên, để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản bằng các chiêu trò mạo danh cơ quan chức năng.