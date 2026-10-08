Cụ bà trở thành biểu tượng sau vụ cưỡng chế khỏi nhà qua đời, Tây Ban Nha lại ‘dậy sóng’

Cụ Maria del Carmen Abascal, người trở nên nổi tiếng từ vụ bị cưỡng chế khỏi ngôi nhà thuê ở Madrid và sau đó châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Tây Ban Nha, đã qua đời ở tuổi 87.

Cụ Maria del Carmen Abascal qua đời không lâu sau khi bị cưỡng chế khỏi nhà. (Ảnh: CNN)

Bà Maricarmen qua đời chỉ vài tuần sau khi hàng trăm người tập trung trước cửa nhà bà để ngăn chặn hành động đuổi bà khỏi căn nhà nơi bà đã sống hơn 70 năm.

Bà đã bị cưỡng chế đưa ra khỏi nhà trên một chiếc cáng, sau khi công ty đầu tư tư nhân sở hữu tòa nhà tại khu Retiro cao cấp của Madrid tăng tiền thuê nhà của bà từ 500 euro (560 USD) lên 2.650 euro (2.970 USD), mức giá mà người sống bằng lương hưu như bà không thể trả.

“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng Maricarmen đã qua đời hôm nay. Như mọi người đều biết, bà bị cưỡng chế khỏi nhà vào ngày 23/9 và kể từ đó vẫn nằm viện”, Liên đoàn Người thuê nhà Madrid thông báo ngày 7/10.

Vụ cưỡng chế bà Maricarmen đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình khắp cả nước để thể hiện sự bất bình với cuộc khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha. Người biểu tình dựng khu trại lớn với hàng trăm chiếc lều tại quảng trường Puerta del Sol ở Madrid.

Chủ nhà buộc phải rút lại quyết định và đồng ý cho bà trở về nhà sau khi xuất viện. “Mặc dù một thỏa thuận lịch sử đã đạt được để bà có thể trở về nhà, nhưng giải pháp này đã đến quá muộn”, công đoàn cho biết thêm.

Tháng trước, bà Maricarmen nói chuyện với những người ủng hộ qua video từ bệnh viện và kêu gọi họ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ ngôi nhà của mình.

“Xin hãy đấu tranh. Tôi gửi tới tất cả các bạn một cái ôm thật lớn và cảm ơn các bạn vì tất cả mọi thứ”, bà nói với những người ủng hộ.

Tin bà Maricarmen qua đời khiến những người biểu tình vô cùng đau buồn và phẫn nộ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân của bà Maricarmen. Ông viết trên mạng xã hội X: “Một cái ôm cũng xin gửi tới tất cả những ai hôm nay cảm nhận mất mát này như mất mát của chính mình. Mong bà được yên nghỉ”.

Tại khu trại ở Madrid, người dân thắp nến và dành một phút mặc niệm, sau đó vỗ tay và hô vang: “Maricarmen còn sống, cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn”, và “Tất cả chúng ta đều là Maricarmen”.

Một nhóm người biểu tình bắt đầu tuần hành về phía quốc hội, trong khi đông đảo cảnh sát được triển khai và rào chắn được dựng lên trong khu vực. Các cuộc biểu tình nhìn chung diễn ra trong hòa bình, ngoại trừ một vài vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.

Liên đoàn Người thuê nhà Madrid, một trong những tổ chức đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình, cho biết khoảng 950.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp đất nước vào cuối tuần qua.

Đầu tuần này, Thủ tướng Sánchez tuyên bố tổ chức bầu cử sớm vào cuối tháng 11, trong một động thái được cho là nhằm giành lại thế chủ động sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Thông báo này được đưa ra sau khi chính phủ của ông không giành được sự ủng hộ của quốc hội cho 2 dự luật được đề xuất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở.

Các nhà phân tích dự đoán ông Sánchez sẽ tập trung vào vấn đề nhà ở nhằm giành được sự ủng hộ của người dân. Ngân hàng Tây Ban Nha cảnh báo nước này đang thiếu khoảng 700.000 căn nhà.

Đảng Nhân dân bảo thủ - lực lượng phản đối những cải cách về nhà ở mà chính phủ đề xuất, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Đảng này cho rằng cuộc khủng hoảng cần được giải quyết bằng cách xây dựng thêm nhà ở, thay vì áp dụng các biện pháp quản lý, điều tiết.

Lãnh đạo Đảng Nhân dân Alberto Núñez Feijóo cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân của bà Maricarmen.

“Không vận động tranh cử, không đảng phái, không lợi dụng vì lợi ích riêng. Đừng thêm những viên đá vào bức tường nữa. Trước cái chết của một con người, điều duy nhất cần có là sự tôn trọng”, ông viết trên mạng X, được cho là nhằm chỉ trích Thủ tướng Sánchez.



