Cụ bà sống thọ 127 tuổi nhờ 3 thói quen đơn giản: Không phải ăn kiêng hay tập luyện

Sinh năm 1893 tại huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, cụ Điền Long Ngọc từng được bình chọn vào danh sách “Top 10 người sống thọ nhất Trung Quốc” năm 2008. Dù đã ngoài 100 tuổi, cụ bà này vẫn có thể tự đi lại, leo cầu thang, trồng rau và thích ra phố đi dạo. Tháng 9/2020, cụ Điền qua đời, hưởng thọ 127 tuổi.

Theo người thân, bí quyết sống thọ của cụ không nằm ở các phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ mà đến từ những thói quen rất đời thường suốt hơn một thế kỷ.

1. Yêu lao động

Sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ cụ Điền Long Ngọc đã quen với cuộc sống lao động vất vả để mưu sinh. Khi về già, cụ không thích ngồi yên trong nhà mà vẫn ra đồng làm ruộng hoặc đi dạo quanh làng như những người trẻ tuổi.

Sau khi chuyển lên sống tại thành phố vào năm 2006, cụ vẫn duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Cụ thường đi bộ quanh khu phố cổ Phượng Hoàng để ngắm cảnh, trò chuyện cùng mọi người và tận hưởng không khí nhộn nhịp. Chính lối sống năng vận động này được xem là một trong những “chìa khóa” giúp cụ duy trì sức khỏe dẻo dai và sống thọ.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc duy trì vận động nhẹ nhàng trong thời gian dài có thể giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe tim mạch, xương khớp, đồng thời giữ tinh thần minh mẫn và tích cực hơn.

2. Ăn uống thanh đạm

Khác với suy nghĩ phải ăn thật nhiều đồ bổ mới khỏe mạnh, chế độ ăn của cụ Điền Long Ngọc lại vô cùng đơn giản. Người thân cho biết cụ thường duy trì thói quen chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày: bữa sáng khoảng 9 giờ và bữa tối vào khoảng 17 giờ. Mỗi bữa cụ chỉ ăn no khoảng 70%.

Thực phẩm yêu thích của cụ Điền chủ yếu là ngô, khoai lang, rau xanh, đậu nành và các loại ngũ cốc thô. Dù điều kiện sống về sau khá hơn, cụ vẫn ít ăn thịt cá. Cụ Điền cho rằng bản thân đã quen với “cơm rau đạm bạc” suốt cả đời nên không muốn thay đổi.

Theo các chuyên gia, tuổi thọ có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống hằng ngày. Việc ăn uống đúng giờ, điều độ và hạn chế ăn quá no có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và duy trì thể trạng khỏe mạnh, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ.

3. Giữ tinh thần lạc quan

Trái ngược với vẻ ngoài lúc nào cũng vui tươi, cuộc đời của cụ Điền Long Ngọc lại trải qua không ít mất mát và biến cố. Chồng cùng nhiều người con của cụ đều qua đời từ sớm. Những năm cuối đời, cụ sống cùng người con nuôi và được gia đình chăm sóc tận tình.

Dù phải đối mặt với nhiều đau thương, cụ Điền chưa bao giờ tỏ ra bi quan hay gục ngã trước số phận. Ngược lại, cụ luôn chọn cách sống lạc quan và vui vẻ. Theo người dân địa phương, cụ Điền là người hòa đồng, thích trò chuyện và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

Hằng ngày, cụ thường đi dạo quanh xóm làng, gặp gỡ hàng xóm, trò chuyện cùng mọi người để cuộc sống thêm phần vui vẻ, nhộn nhịp. Tinh thần tích cực ấy là một trong những yếu tố quan trọng giúp cụ duy trì sự minh mẫn và sức sống dù đã bước sang tuổi 127.

Trên thực tế, các nhà khoa học cho rằng tinh thần lạc quan có thể tác động trực tiếp đến chức năng sinh học và sức khỏe tổng thể của con người.

