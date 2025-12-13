HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cụ bà ngoài 80 tuổi bị lừa 17 kg vàng miếng trị giá gần 70 tỷ đồng sau khi nhận loạt cuộc gọi lạ: Cảnh sát nước này chính thức điều tra

Y Vân |

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

- Ảnh 1.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết một cụ bà ngoài 80 tuổi đã bị các đối tượng giả danh cảnh sát và công tố viên lừa số vàng miếng trị giá khoảng 400 triệu yên (67,5 tỷ VNĐ), tờ NHK đưa tin.

Theo cơ quan chức năng, vào tháng 8, bà cụ – sống tại tỉnh Nagasaki, phía tây nam Nhật Bản – nhận được 1 cuộc gọi điện thoại bàn. Kẻ gọi tự xưng là cảnh sát, nói rằng số điện thoại của bà đã bị sử dụng cho các hành vi phạm pháp và bà có thể bị truy tố về tội lừa đảo.

Trong các lần gọi tiếp theo, những kẻ giả danh cảnh sát và công tố viên tiếp tục thẩm vấn bà, yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình tài chính và các vấn đề cá nhân với lý do phục vụ điều tra.

Nhóm đối tượng sau đó chỉ đạo bà mua vàng miếng. Từ đó đến nay, bà đã 3 lần mua vàng, tổng cộng 17 kg.

Sau khi mua, bà không còn được sở hữu số vàng này vì đã giao chúng cho một người đàn ông đến tận nhà.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nạn nhân đã trình báo sự việc với cảnh sát.

Nhà chức trách đang điều tra vụ việc theo hướng lừa đảo, đồng thời nhấn mạnh cảnh sát và công tố viên không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc mua vàng trong quá trình điều tra.

Theo NHK﻿

Tags

lừa đảo

cảnh sát

điều tra

vàng miếng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại