Do số tiền quá lớn, cộng thêm việc nhìn thấy cụ bà đi đôi giày rẻ tiền và mặc bộ đồ rằn ri màu xanh quân đội, nhân viên ngân hàng lo ngại cụ bị lừa mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời.

Một cụ bà ngoài 80 tuổi ở Trung Quốc cùng chồng đến quầy giao dịch ngân hàng để làm thủ tục chuyển khoản đợt đầu với số tiền khổng lồ là 3 triệu NDT (khoảng 11,6 tỷ VND). Do cụ bà mặc bộ đồ rằn ri cũ kỹ, chân đi đôi giày vải rẻ tiền trị giá khoảng 15 NDT (khoảng 58.000 VND), nhân viên ngân hàng nghi ngờ người cao tuổi gặp phải lừa đảo nghiêm trọng nên đã khẩn cấp báo cảnh sát. Không ngờ sau khi cảnh sát đến xác minh danh tính, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc.

Theo tổng hợp từ truyền thông, cụ bà ngoài 80 tuổi sống tại quận Hoàng Pha, thành phố Vũ Hán dự định quyên góp 10 triệu NDT (khoảng 36 tỷ VND) cho quê hương là huyện Mộc Lan, tỉnh Hắc Long Giang, chia làm hai đợt. Tháng 9 năm 2018, cụ bà cùng chồng đến ngân hàng địa phương để làm thủ tục chuyển khoản đợt đầu tiên với số tiền 3 triệu NDT (khoảng 11,6 tỷ VND). Tuy nhiên, do số tiền quá lớn, cộng thêm việc nhìn thấy cụ bà đi đôi giày rẻ tiền và mặc bộ đồ rằn ri màu xanh quân đội, nhân viên ngân hàng lo ngại cụ bị lừa mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời nên đã trình báo cảnh sát.

Vụ việc gây chú ý vì sự thật đằng sau

Sau khi cảnh sát có mặt, cụ bà khẳng định vợ chồng bà không hề bị lừa đảo mà quyết định quyên góp toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời 10 triệu NDT (khoảng 36 tỷ VND), chia làm hai lần gửi về quê hương để phục vụ sự nghiệp giáo dục và công ích: "Quyên góp hết rồi, hồi nhỏ tôi lớn lên nhờ ăn cơm của bà con lối xóm, nay cuộc sống của chúng tôi đều rất đầy đủ, tôi vẫn luôn muốn làm điều gì đó cho quê hương".

Qua quá trình thăm hỏi, cảnh sát đã phát hiện ra thân phận đáng kinh ngạc của hai vợ chồng cụ bà. Cụ bà tên là Mã Húc, là nữ lính nhảy dù thế hệ đầu tiên của Trung Quốc, từng tham gia nhiều cuộc chiến lịch sử và nhảy dù hơn 140 lần. Chồng bà tên là Nhan Học Dung, cả hai đều là cán bộ quân đội về hưu.

Cuối cùng, vào tháng 9 năm 2018 và tháng 4 năm 2019, bà Mã Húc đã hoàn thành tâm nguyện khi chuyển thành công toàn bộ 10 triệu NDT tiền tiết kiệm cả đời về quê hương qua hai đợt: "Làm người không thể quên gốc gác, sở dĩ tôi có thể khôn lớn và đi tòng quân đều là nhờ sự giúp đỡ của bà con quê nhà, không thể nào quên từng ngọn cỏ cành cây nơi quê hương được".

Bà từng là nữ chiến sĩ nhảy dù

Theo đưa tin, cuộc sống của vợ chồng bà Mã Húc vô cùng đạm bạc. Hai người sống trong căn nhà gạch ngói đơn sơ, trong nhà chỉ có vài món đồ nội thất cũ nát, dùng chung một chiếc điện thoại nắp gập có tuổi đời hơn chục năm và đi đôi giày chỉ vài chục ngàn. Vậy làm thế nào họ có thể sở hữu số tiền lên tới 10 triệu NDT? Hóa ra thời trẻ, hai vợ chồng đã cùng nhau miệt mài nghiên cứu khoa học. Kết hợp với kinh nghiệm nhảy dù thực tế, họ đã phát minh ra "băng bảo vệ mắt cá chân bơm hơi" và "áo giáp cung cấp oxy cho bộ binh vùng cao nguyên", giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho binh sĩ và được cấp bằng sáng chế phát minh quốc gia.

Hiện nay, hai sản phẩm sáng chế này vẫn đang được sử dụng rộng rãi trong quân đội. Khi công việc nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển, hai vợ chồng còn đăng ký thêm nhiều bằng sáng chế khác và chuyển nhượng một phần để thu lợi nhuận. Cộng thêm lối sống tiết kiệm, cuối cùng họ đã tích góp được 10 triệu NDT.

2 vợ chồng có tài sản lớn từ nghiên cứu khoa học nhưng sống rất đạm bạc

Câu chuyện của bà Mã Húc đã thu hút sự bàn luận sôi nổi của cư dân mạng với nhiều lời ca ngợi về sự cống hiến: "Thực sự có sự vô tư giữa nhân gian", "Thật sự chấn động", "Kính chào nữ lính dù thế hệ đầu tiên Mã Húc", "Tấm lòng của cặp vợ chồng cựu chiến binh thật khiến người ta rơi nước mắt", "Chúc hai cụ luôn mạnh khỏe và trường thọ".

Nguồn: HK01