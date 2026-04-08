Cụ bà 90 tuổi vẫn gọi điện video hằng ngày với con trai đã mất 1 năm

Theo Thượng Quan News, Trương Trạch Vỹ là người sáng lập đội ngũ "Siêu não bộ" tại Nam Kinh. Từ tháng 3 năm 2023, anh bắt đầu dấn thân vào các mảng dịch vụ như huấn luyện mô phỏng chân dung AI, nhân bản giọng nói... Cái gọi là "hồi sinh" thực chất là dựa trên dữ liệu hình ảnh và video, sử dụng công nghệ AI để tái hiện giọng nói, hình ảnh, hành vi của người đã khuất, từ đó tạo ra những nội dung tương tác tương đồng với họ.

Trương Trạch Vỹ tiếp cận với mảng dịch vụ "hồi sinh bằng AI" này một cách tình cờ. Khi đó, cha của một người bạn anh đột ngột qua đời, cả gia đình đã cùng nhau giấu kín tin tức với người bà nội đã 90 tuổi vì lo sợ bà không chịu nổi cú sốc này. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, người bà bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Người bạn nọ đành phải tìm đến Trương Trạch Vỹ với hy vọng anh có thể dùng công nghệ AI để phục dựng lại hình ảnh của người cha, nhằm "báo tin bình an cho bà cụ".

Chàng trai thế hệ 9x người Giang Tô, Trương Trạch Vỹ, thành lập đội ngũ "Siêu não bộ", tập trung vào việc dùng AI để tạo ra "sinh mệnh kỹ thuật số" cho người quá cố. (Nguồn: Lizhi News)

Ban đầu, Trương Trạch Vỹ không định nhận yêu cầu này, nhưng một câu nói của người bạn đã khiến anh thay đổi ý định: "Nếu bà biết tin con trai qua đời, bà chắc chắn sẽ không sống nổi quá 3 tháng". Trương Trạch Vỹ chia sẻ: "Tôi cảm thấy mạng người là trên hết". Cuối cùng, anh chọn dùng AI để "lừa" bà của bạn mình, sử dụng lời nói dối thiện ý để duy trì chỗ dựa tinh thần cho cụ già.

Người mẹ già tóc bạc trắng không biết con trai đã qua đời, đã trò chuyện cùng "con trai AI" (bên phải) suốt 1 năm. (Nguồn: Lizhi News)

Kể từ đó, ngày càng có nhiều người tìm đến anh với hy vọng được "gặp lại" người thân đã khuất. Chẳng hạn như một cô gái được bà ngoại nuôi nấng từ nhỏ, muốn người bà đã mất có thể xuất hiện trong lễ cưới của mình. Trương Trạch Vỹ đã dựa trên các tư liệu cô cung cấp để phục dựng lại dung mạo và giọng nói sinh thời của người bà, giúp bà hiện diện trong đám cưới. Có người lại nhờ anh thiết kế một thế giới kỹ thuật số để lên kế hoạch học tập cho con gái đã mất, dạy cô bé cách mặc quần áo và các kỹ năng sống, chọn cách sáng tạo này để đồng hành cùng con. Hay như một bé gái có dấu hiệu trầm cảm sau cái chết bất ngờ của cha, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh cha được phục hồi qua AI, cô bé đã dần lấy lại sự tự tin và thoát khỏi bóng tối tâm lý.

Nhận thấy công nghệ này có thể giúp xoa dịu nỗi đau cho những người thân còn sống, tháng 3 năm 2023, Trương Trạch Vỹ đã thành lập đội ngũ "Siêu não bộ", chuyên tâm vào việc tạo dựng "sinh mệnh kỹ thuật số" cho người đã khuất.

Dịch vụ hồi sinh bằng AI có giá cao nhất lên tới 35 triệu

Dù Trương Trạch Vỹ không muốn coi "hồi sinh bằng AI" là một công việc kinh doanh thuần túy, nhưng mảng này hiện đã hình thành một quy trình chuẩn hóa. Tính đến tháng 3 năm 2024, đội ngũ của anh đã hoàn thành hơn 1.000 đơn hàng "hồi sinh". Đặc biệt là khi Tết Thanh minh đến gần, mỗi ngày họ nhận được khoảng 40 đến 50 cuộc điện thoại tư vấn các vấn đề liên quan.

Để tránh các ranh chấp pháp lý, Trương Trạch Vỹ yêu cầu khách hàng ký kết các thỏa thuận ràng buộc nhằm làm rõ rủi ro pháp lý. Sau đó, dựa trên các tư liệu về cuộc đời người quá cố, video trực diện dài hơn 10 giây và âm thanh hơn 15 giây do khách hàng cung cấp, đội ngũ sẽ sử dụng các mô hình lớn để huấn luyện và điều chỉnh. Sau khoảng một tuần, quá trình "hồi sinh" bằng AI sẽ hoàn tất.

Dựa trên đoạn video dài hơn 10 giây và âm thanh hơn 15 giây của người quá cố, Trương Trạch Vỹ có thể dùng AI để "hồi sinh" họ. (Nguồn: Xiaoxiang Morning Post)

Về mặt kỹ thuật, ngoài việc phục dựng mô hình khuôn mặt và giọng nói, đội ngũ còn sắp xếp nhân viên hoặc chuyên gia tư vấn tâm lý "khoác lên" lớp vỏ kỹ thuật số này để gọi video trực tiếp với người thân, thực hiện việc "đổi mặt" và "biến giọng" bằng công nghệ cao. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp, mỗi dịch vụ "hồi sinh" người quá cố bằng AI có mức phí dao động từ 5.000 đến 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 17,5 triệu đến 35 triệu đồng).

Anh cho rằng, dù hình ảnh AI hiện nay chưa hoàn hảo về chuyển động và âm thanh, nhưng nhiều người thường chọn cách phớt lờ những khuyết điểm đó: "Họ cần một nơi để giải tỏa cảm xúc". Trương Trạch Vỹ chỉ ra rằng, cốt lõi của công nghệ này không nằm ở việc đưa người chết sống lại, mà là cung cấp cho người sống một đối tượng để bầu bạn, để trút bỏ gánh nặng và để nói lời từ biệt.

