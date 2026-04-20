Giao tiền dưỡng già cho con quản lý, nhưng không lập thỏa thuận

Ngày 29/3/2026, Tòa án Nhân dân quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã xét xử xong một vụ tranh chấp tài sản liên quan đến người cao tuổi.

Theo đó, trong vụ tranh chấp này, bà Lữ ngoài 90 tuổi đã giao hết tiền tiết kiệm hơn 9 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) của mình cho con trai là ông Lữ quản lý thay. Tuy nhiên, ba năm sau đó bà phát hiện số tiền này đã bị sử dụng hết nên đã khởi kiện ông Lữ và yêu cầu ông hoàn trả.

Theo thông tin được công bố, bà Lữ chỉ có một người con trai duy nhất là anh Lữ. Người này đăng ký kết hôn với Kiều A vào năm 2007, song sau khi kết hôn thì hai người không có con chung.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021, do tuổi cao, sức khỏe suy giảm và việc đi lại bất tiện khiến bà Lữ không thể tự quản lý tài sản cá nhân, nên bà đã chuyển tổng cộng hơn 9 triệu NDT tiền riêng vào tài khoản ngân hàng của con trai, nhờ anh đứng ra quản lý hộ. Tuy nhiên, giữa hai bên không lập bất cứ văn bản thỏa thuận bảo quản tài sản nào.

Tháng 7/2022, vợ của anh Lữ là Kiều A qua đời vì bệnh. Trước khi mất, cô đã lập di chúc viết tay, trong đó chỉ định chị gái là cô Kiều B được thừa kế 50% quyền sở hữu căn nhà đứng tên bà, cùng hơn 3 triệu NDT tiền gửi ngân hàng (khoảng 11,7 tỷ đồng ), phần tài sản còn lại do chồng là anh Lữ thừa kế.

Phát hiện tiền bị tiêu hết, mẹ con phát sinh tranh chấp pháp lý

Đến năm 2024, bà Lữ lại phát hiện số tiền hơn 9 triệu NDT mà bà đã chuyển cho con trai và con dâu trước đó thực tế đã bị hai vợ chồng ông Lữ sử dụng trong thời kỳ hôn nhân cho sinh hoạt chung và các chi phí thường ngày. Trong lúc tức giận, bà Lữ đã yêu cầu con trai hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền này.

Bà Lữ cho rằng khoản tiền nói trên chỉ là tiền bà nhờ con trai giữ hộ, có tính chất như một khoản tiền cho vay. Nhằm đòi lại khoản tiền dưỡng già này, bà đã khởi kiện với con trai và người thừa kế tài sản của con dâu đã mất - là Kiều B ra trước Tòa án Nhân dân quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến.

Tại phiên tòa, Kiều B đưa ra ý kiến phản biện rằng, các khoản tiền do bà Lữ chuyển không phải là ủy thác bảo quản mà là tài sản được tặng cho ông Lữ. Đồng thời, cô cũng khẳng định số tiền này không được sử dụng cho sinh hoạt chung của vợ chồng anh Lữ và Kiều A.

Do đó, Kiều B cho rằng với tư cách là người thừa kế theo di chúc của Kiều A, cô không phải chịu trách nhiệm thanh toán đối với khoản tiền đang tranh chấp.

Phán quyết của tòa án: Xác định là tiền ủy thác quản lý, buộc con trai hoàn trả

Về bản chất khoản tiền, tòa án nêu rõ: bà Lữ cho rằng đây là khoản cho vay, tuy nhiên không xuất trình được chứng cứ như giấy vay nợ, giấy biên nhận hay các tài liệu xác nhận quyền chủ nợ, cũng không chứng minh được sự tồn tại của thỏa thuận vay mượn giữa các bên, do đó quan hệ vay tài sản không được xác lập.

Trong khi đó, Kiều B cho rằng đây là tài sản được tặng cho, song cả bà Lữ và con trai đều phủ nhận. Đáng chú ý hơn, số tiền hơn 9 triệu NDT này bao gồm cả tiền bán căn nhà cũ, đó là toàn bộ khoản tích lũy cả đời của bà Lữ. Nếu xác định đây là tài sản tặng cho cũng sẽ khiến bà mất đi quyền lợi tài sản trong những năm cuối đời. Vì vậy, lập luận về quan hệ tặng cho cũng không được tòa án chấp nhận.

Xét đến hiện tại bà Lữ tuổi đã cao, gặp khó khăn trong việc tự quản lý tài sản, cùng với việc hai mẹ con cùng chung sống, tòa án xác định giữa các bên đã hình thành quan hệ hợp đồng bảo quản tài sản. Theo đó, khoản tiền hơn 9 triệu NDT là tiền dưỡng già do bà Lữ ủy thác cho con trai là anh Lữ quản lý thay.

Đồng thời, qua xác minh, tòa án nhận thấy sau khi nhận tiền, anh Lữ nhiều lần chuyển khoản sang tài khoản của vợ là Kiều A. Số tiền này đã được sử dụng để trả khoản vay mua nhà chung của vợ chồng, chi tiêu sinh hoạt gia đình và chi phí sửa chữa, trang trí nhà cửa. Do đó, đây được xác định là khoản tiền đã được vợ chồng cùng sử dụng, và anh Lữ cùng Kiều A phải liên đới chịu trách nhiệm hoàn trả.

Từ những phân tích trên, tòa án tuyên buộc anh Lữ phải chịu trách nhiệm hoàn trả khoản tiền bảo quản liên quan trong vụ án. Đồng thời, Kiều B – với tư cách là người thừa kế di sản của Kiều A cũng có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm thanh toán trong phạm vi phần di sản mà cô này được thừa kế.

Thẩm phán cũng nhấn mạnh rằng, việc người cao tuổi do hạn chế trong đi lại mà ủy thác cho con cái quản lý tiền dưỡng già là hiện tượng khá phổ biến. Tuy nhiên, nếu không xác định rõ tính chất khoản tiền và quy tắc sử dụng ngay từ đầu, sẽ rất dễ phát sinh tranh chấp trong gia đình.

Trong thực tiễn xét xử, yếu tố then chốt của các vụ việc dạng này là làm rõ bản chất pháp lý của nguồn tiền. Do đó, khi người cao tuổi giao tài sản cho con cái quản lý, nên ưu tiên lập thỏa thuận bằng văn bản, quy định rõ ràng các nội dung liên quan, đồng thời lưu giữ các chứng cứ quan trọng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ nguồn tài chính cho tuổi già, mà còn tránh gây tổn hại đến tình cảm gia đình.

Theo Toutiao