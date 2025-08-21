Hàng nghìn người dân đang "phủ đỏ" trên một số tuyến phố trung tâm Hà Nội để giữ chỗ chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Giữa rừng cờ hoa trong niềm tự hào cất cao ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng", hình ảnh cụ bà Trần Thị Niên (82 tuổi, hiện sinh sống tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) ngồi trên xe lăn chăm chú đón đợi đã thu hút sự chú ý.

Ở tuổi 82, khi mái tóc đã bạc trắng và đôi chân không còn nhanh nhẹn, cụ bà với ánh mắt mong ngóng, háo hức. Chia sẻ với PV Tiền Phong, bà Niên cho biết: “Lần đầu tiên tôi được đi xem tổng hợp luyện. Tôi cũng đã đợi từ rất lâu rồi để được chứng kiến khoảnh khắc này”, bà Niên nói, giọng đầy xúc động.

Dù chưa từng tham gia bộ đội hay thanh niên xung phong, bà cho biết mình từng là công nhân trong thời chiến. Bà cũng nhiều lần vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do tuổi cao, sức yếu, con cháu không dám đưa bà đi vì lo sợ bà mệt. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của người giúp việc, bà vẫn có mặt từ sớm để hoà vào không khí tự hào dân tộc.

Cụ bà Trần Thị Niên (82 tuổi, hiện sinh sống tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đã nhận được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng trong quá trình di chuyển, lựa chọn vị trí trước giờ tổng hợp luyện. Ảnh: Xuân Tùng

Không khí háo hức, sôi động trước giờ tổng hợp luyện. Ảnh: Xuân Tùng

Người dân đứng kín các tuyến đường đợi từ 15h chiều.