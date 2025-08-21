Trước giờ G: Các đoàn xe tăng, xe thiết giáp đang tiến về quảng trường Ba Đình trong tiếng hò reo của người dân

Tối 21/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không khí hào hùng, trang nghiêm và tự hào dân tộc bao trùm khắp khu vực trung tâm Thủ đô.

Đoàn xe tăng thiết giáp tiến về Quảng trường Ba Đình

Khoảng 17h chiều, khi trời vừa tạnh mưa, thời tiết trở nên dịu mát, đoàn xe tăng, xe thiết giáp bắt đầu tiến dần về Quảng trường Ba Đình trong sự chờ đợi háo hức của đông đảo người dân.

Ảnh: Đỗ Đức Minh

Tiếng động cơ rền vang xen lẫn tiếng reo hò, vỗ tay không ngớt từ hai bên đường tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa xúc động.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ bế lên vai để nhìn rõ hơn, không giấu nổi sự thích thú khi tận mắt chứng kiến đoàn xe cơ giới uy nghiêm lăn bánh giữa lòng Thủ đô.

Những "bông hồng thép" tại buổi Tổng hợp luyện đầu tiên

Bên cạnh những đội hình hùng dũng, mạnh mẽ, sự xuất hiện của các nữ chiến sĩ đã mang đến một điểm nhấn đặc biệt.

Trong bộ quân phục chỉnh tề, hàng ngũ ngay ngắn, từng bước chân của các nữ chiến sĩ toát lên sự kỷ luật, kiên cường không kém đồng đội nam. Dù phải tập luyện nhiều giờ liên tục, họ vẫn giữ gương mặt rạng rỡ, thần thái tự tin.

Sự hiện diện của các nữ quân nhân trong đội hình diễu binh không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong lực lượng vũ trang mà còn góp phần làm cho bức tranh tổng thể của buổi Tổng hợp luyện thêm sinh động, đa sắc màu.

Đoàn quân đi giữa lòng nhân dân

Trước giờ Tổng hợp luyện, hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành di chuyển trên những tuyến phố Hà Nội về vị trí tập kết đã khiến nhiều người dân không khỏi xúc động.

Ảnh: Như Hoàn

Từng đoàn quân chỉnh tề bước đi giữa lòng phố đông, xung quanh là hàng nghìn ánh mắt dõi theo, những bàn tay vẫy chào và tiếng reo hò vang dội.

Khoảnh khắc đoàn quân đi giữa lòng dân không chỉ thể hiện sự gắn bó quân dân Việt Nam mà còn lan tỏa niềm tự hào, khí thế hào hùng trước thềm ngày lễ trọng đại của Tổ quốc.

Xe tăng từ Nguyễn Tri Phương ra Quán Thánh để sang Ba Đình trong tiếng reo hò của người dân (Nguồn: S.A.)

Ảnh: S.A

Những hình ảnh luyện tập trong Quảng trường Ba Đình

Một số đội hình diễu binh, diễu hành đã có mặt từ sớm tại Quảng trường Ba Đình, bước vào buổi tập luyện nghiêm túc cho ngày Tổng hợp luyện đầu tiên.

Từng hàng quân nhân chỉnh tề, bước đều mạnh mẽ và dứt khoát trên nền quảng trường lịch sử. Những bộ quân phục nghiêm trang, ánh mắt kiên định, động tác dứt khoát tạo nên khung cảnh đầy hào hùng và khí thế.

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Khu vực phía trong quảng trường Ba Đình (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến vào Quảng trường Ba Đình theo lối từ đường Quán Thánh – Thanh Niên rẽ vào. Hai bên đường, người dân đứng kín, nhiều người giơ điện thoại ghi lại hình ảnh đoàn quân tiến vào quảng trường, vừa háo hức chờ đợi vừa vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt.

Không khí trang nghiêm xen lẫn niềm tự hào lan tỏa khắp không gian trung tâm Thủ đô.

(Ảnh: Đỗ Đức Minh)

(Ảnh: Đỗ Đức Minh)

(Ảnh: Đỗ Đức Minh)

(Ảnh: Đỗ Đức Minh)

(Ảnh: Đỗ Đức Minh)

Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của các chiến sĩ sau thời gian tập luyện (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng đồng đội trong buổi Tổng hợp luyện đầu tiên (Ảnh: Như Hoàn)

Ảnh: Như Hoàn

Người dân vui mừng vẫy tay chào đón các chiến sĩ

Cũng trong sáng ngày 21/8, khi các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tiến vào điểm tập trung, hàng nghìn người dân có mặt tại khu vực các tuyến đường đoàn xe di chuyển đã không giấu được niềm vui.

Clip: SA

Tiếng reo hò vang lên khắp các tuyến phố, những bàn tay vẫy chào, những lá cờ tổ quốc được giơ cao tạo nên không khí tràn đầy cảm xúc trước giờ Tổng hợp luyện đầu tiên bắt đầu.

Biên đội máy bay tập luyện khiến nhiều người thích thú

Sáng 21/8, trên bầu trời Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), biên đội máy bay gồm trực thăng Mi-17, máy bay vận tải Casa cùng nhiều chủng loại khác đã tiến hành bay tập luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Nhiều người liên tục dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm có, vỗ tay reo hò khi những chiếc phi cơ bay qua Quảng trường.

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Nhiều người dân chia sẻ, được chứng kiến trực tiếp buổi tổng hợp luyện trước thềm Quốc khánh là một trải nghiệm đặc biệt, vừa tự hào lại xúc động.

Các con phố rộn ràng từ sớm

Ngay từ sáng sớm cùng ngày, nhiều người dân đã có mặt, xếp hàng để chọn chỗ ngồi thuận lợi. Trời Hà Nội dịu mát, thời tiết dễ chịu khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Dọc hai bên đường, cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng trò chuyện rộn ràng xen lẫn sự háo hức chờ đợi.

Sắc cờ đỏ sao vàng ngập tràn khắp nơi

Nhiều gia đình mang theo chiếu cùng đồ ăn nhẹ để chờ đợi

Càng về chiều, dòng người tiếp tục đổ về Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm càng đông. Nhiều gia đình mang theo con nhỏ, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, thậm chí ghế gấp để chờ theo dõi suốt buổi tổng hợp luyện.

Ai cũng mang bên mình một vật phẩm mang màu cờ đỏ và ngôi sao 5 cánh (Ảnh: Như Hoàn)

Các con phố kín người từ sớm

Thời tiết Hà Nội hôm nay khá dễ chịu

Các em nhỏ cũng kiên nhẫn chờ đợi

Tổng hợp luyện tối 21/8 không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mà còn trở thành sự kiện để người dân Thủ đô hòa mình trong bầu không khí tự hào, thiêng liêng và đầy cảm hứng.

Tổng hợp luyện diễn ra với quy mô tương đương lễ chính thức, huy động lực lượng hùng hậu gồm khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn ngoại giao, khối quần chúng, văn hóa - thể thao, cùng đội hình cơ giới, xe pháo và đoàn xe biểu tượng. Từng khối đội hình diễu qua lễ đài trong sự trang nghiêm, khí thế, tạo nên hình ảnh hùng tráng, giàu cảm xúc.