Cụ bà 81 tuổi vẫn lên sóng livestream chơi game, tất cả chỉ vì một nguyên nhân, cả cộng đồng phải cảm động

Giữa vô số buổi livestream giải trí thuần túy trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội, câu chuyện về một cụ bà 81 tuổi vẫn đều đặn lên sóng chơi Minecraft đã khiến cả cộng đồng game thủ quốc tế không khỏi xúc động.

Không phải để nổi tiếng, cũng không nhằm mục đích giải trí đơn thuần, mọi nỗ lực của bà đều xuất phát từ một lý do duy nhất: giúp cháu trai chiến thắng căn bệnh ung thư.

Nhân vật chính của câu chuyện là Sue Jacquot, 81 tuổi, chủ nhân kênh YouTube game mang tên GrammaCrackers.

Trước năm 2024, bà gần như không có bất kỳ mối liên hệ nào với trò chơi điện tử. Tuy nhiên, khi cháu trai Jack Self được chẩn đoán mắc sarcoma, một dạng ung thư hiếm và nguy hiểm, cuộc sống của cả gia đình đã thay đổi hoàn toàn. Jack phải trải qua hơn 200 đợt hóa trị, kéo theo chi phí điều trị khổng lồ và những áp lực tinh thần nặng nề.

Trong nỗ lực tìm cách vừa ở bên động viên cháu, vừa hỗ trợ tài chính cho gia đình, Sue Jacquot đã lựa chọn một con đường không ai ngờ tới: học chơi Minecraft và livestream trên YouTube. Ban đầu, mục tiêu của bà chỉ đơn giản là có thêm đề tài để trò chuyện với Jack và anh trai của cậu, Austin. Nhưng dần dần, những buổi chơi game mộc mạc, chân thành của một bà ngoại gamer lại thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Ngày 22/10/2025, Jacquot chính thức đăng tải video Minecraft đầu tiên lên kênh GrammaCrackers. Chỉ trong thời gian ngắn, các buổi livestream và video ghi lại hành trình khám phá thế giới khối vuông của bà đã lan truyền mạnh mẽ. Video mở màn mang tên “The BEST START EVER in Minecraft – Part 1” nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem, mở ra một làn sóng ủng hộ đầy bất ngờ. Đến nay, kênh của bà đã thu hút hơn 237.000 người theo dõi, một con số mà ngay cả nhiều streamer trẻ cũng phải mơ ước.

Điểm khiến cộng đồng cảm động không chỉ nằm ở tuổi tác của Sue Jacquot, mà còn ở sự kiên trì và tình yêu thương vô điều kiện dành cho cháu trai. Trong mỗi video, bà đều để đường dẫn đến trang GoFundMe kêu gọi quyên góp chi phí điều trị cho Jack. Hàng chục nghìn người xa lạ đã chung tay ủng hộ, giúp chiến dịch gây quỹ đạt hơn 44.000 USD, chưa kể doanh thu từ YouTube.

Câu chuyện đạt đến cao trào khi truyền thông địa phương vào cuộc. Trong một buổi phỏng, Jack Self đã mang đến tin vui cho tất cả: cậu đã chính thức khỏi ung thư và đang trong giai đoạn hồi phục. Thông tin này nhanh chóng lan rộng, khiến cộng đồng từng theo dõi và ủng hộ GrammaCrackers không giấu được niềm hạnh phúc.

Hình ảnh một cụ bà 81 tuổi cần mẫn học cách livestream, chơi game và trò chuyện với người xem đã trở thành biểu tượng đẹp về sức mạnh của tình thân và cộng đồng. Câu chuyện của Sue Jacquot không chỉ chứng minh rằng game không hề có rào cản tuổi tác, mà còn cho thấy trò chơi điện tử có thể trở thành cầu nối yêu thương, mang lại hy vọng trong những thời khắc tăm tối nhất. Chính vì lẽ đó, không quá lời khi nói rằng cả cộng đồng game thủ đã thực sự bị chạm đến trái tim bởi hành trình giản dị nhưng đầy nhân văn này.

Tuấn Hưng