Bà Giang, 80 tuổi sống thui thủi một mình tại Thượng Hải, không có người thân nương tựa. Những ngày tháng cô đơn của bà dường như được xoa dịu bởi sự xuất hiện của anh Sinh- một nhân viên giao hàng thường xuyên mang đồ đến tận cửa.

Sự ân cần, giúp đỡ nhiệt tình của Sinh đã chiếm trọn cảm tình của bà lão. Bà Giang luôn xem Sinh như một người tốt bụng, đáng tin cậy. Để thắt chặt mối quan hệ, bà thường xuyên cho anh tiền tip, thức ăn, thậm chí còn đề nghị nhận anh làm con nuôi. Bà không ngần ngại tiết lộ việc mình sở hữu 2 bất động sản và ngỏ ý muốn Sinh chuyển đến sống cùng để tiện chăm sóc lẫn nhau. Thế nhưng, bà Giang đâu ngờ rằng, chính sự chân thành và hào phóng ấy lại là mầm mống cho bi kịch sắp ập đến.

Lòng tham trỗi dậy từ một lần nhờ mua hàng

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần Sinh giao hàng đến nhà bà Giang. Bà lão ngỏ ý muốn mua một chiếc bàn trà trên mạng nhưng lại lúng túng không biết cách sử dụng ứng dụng. Bà vô tư nhờ Sinh đặt hàng hộ và giao luôn mật khẩu thanh toán cho anh.

Lúc bấy giờ, Sinh đang rơi vào cảnh túng quẫn, bị chủ nợ cho vay nặng lãi bủa vây, đến mức không dám về quê ăn Tết. Mật khẩu thanh toán của bà Giang vô tình trở thành "chiếc phao cứu sinh" trong mắt kẻ đang khát tiền. Anh ta âm thầm ghi nhớ dãy số định mệnh ấy.

Không lâu sau, trong một lần quay lại nhà bà Giang, Sinh đã lén dùng mã QR WeChat của bà để chuyển thử 0,1 nhân dân tệ vào tài khoản mình. Trót lọt, gã shipper khấp khởi mừng thầm và lập tức "rút lõi" thêm 1.500 NDT (gần 6 triệu đồng) bằng thủ đoạn tương tự.

Ban đầu, Shi còn rụt rè, e sợ bị phát hiện. Nhưng sau vài lần giao hàng, thấy bà lão vẫn không hay biết gì, lại tiếp tục cho tiền lẻ và đồ ăn vặt, sự liều lĩnh trong hắn càng lớn dần. Hắn nhận ra bà Giang tuổi đã cao, lại sống một mình, chẳng có ai để mắt tới. Từ đó, cứ mỗi lần túng tiền, Sinh lại viện cớ giúp bà sử dụng điện thoại để lén lút chuyển tiền. Con số tăng dần từ vài nghìn lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ, thủ đoạn ngày càng trắng trợn.

Thêm vào đó, bà Giang từng thật thà khoe mình sành sỏi chơi chứng khoán và được thừa kế khối tài sản lớn từ người chồng quá cố. Suy nghĩ "bà ấy chẳng thiếu tiền" càng khiến Sinh trở nên vô lương tâm.

Vỏ bọc đạo đức giả và sự sa lầy của kẻ tham lam

Hành vi trộm cắp kéo dài hơn một năm, mãi cho đến tháng 9 năm 2025. Một ngày nọ, bà Giang hốt hoảng gọi điện cho Shi, báo rằng tiền trong tài khoản không cánh mà bay, nghi ngờ bị lừa đảo và đã báo cảnh sát.

Dù lúc này bà Giang vẫn hoàn toàn tin tưởng, Sinh không khỏi chột dạ. Hắn vội vã chạy đến nhà bà, vờ vịt chuyển toàn bộ số dư còn lại trong tài khoản WeChat của mình (hơn 6.000 nhân dân tệ) cho bà, tự nhủ sẽ "rửa tay gác kiếm". Bà Giang ngây thơ tin rằng tiền đã được hoàn trả nên không truy cứu thêm.

Thế nhưng, "ngựa quen đường cũ". Chỉ một thời gian ngắn sau, bà Giang lại nhờ Sinh mua đồ tạp hóa qua điện thoại. Vô tình nhìn thấy tin nhắn thông báo số dư tài khoản của bà vẫn còn hai, ba trăm nghìn nhân dân tệ, lòng tham trong Shi lại trỗi dậy. Đang túng quẫn, hắn tiếp tục dùng điện thoại của bà Giang để chuyển tiền cho mình.

Đỉnh điểm là vào tháng 11 năm 2025, khi bị hối thúc trả nợ gắt gao, Sinh đã trơ trẽn đến nhà bà Giang với lý do "chỉnh tốc độ mạng". Chỉ trong hai ngày, hắn đã nhẫn tâm bòn rút hơn 90.000 NDT (khoảng 345 triệu đồng) của bà lão.

Quá trình điều tra sau đó đã phơi bày sự thật phũ phàng: Sinh đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 950.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 3,3 tỷ đồng) từ nạn nhân. Toàn bộ số tiền bất chính này được hắn nướng vào tiêu xài cá nhân, trả nợ lãi cao và tặng cho các nữ streamer trên mạng.

Cái kết đắng cho kẻ lừa đảo và lời cảnh tỉnh sâu sắc

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đội ngũ kiểm sát viên chuyên trách các vụ án liên quan đến người cao tuổi đã nhanh chóng vào cuộc. Các bằng chứng quan trọng như hồ sơ thanh toán điện tử, sao kê ngân hàng được thu thập đầy đủ và nhanh chóng.

Dựa trên những chứng cứ không thể chối cãi, Viện Kiểm sát quận kết luận Shi đã nhiều lần lén lút trộm cắp tài sản với ý định chiếm đoạt bất hợp pháp, số tiền liên quan đặc biệt lớn. Viện Kiểm sát đã chính thức khởi tố vụ án đối với Shi về tội trộm cắp.

Vụ án này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho các gia đình có người cao tuổi. Những người già sống đơn độc thường rất cần sự quan tâm và dễ dàng đặt niềm tin vào những người quen biết có vẻ ngoài thân thiện. Bậc làm con cháu, ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, cần chủ động hỗ trợ người lớn tuổi trong việc quản lý tài chính. Hãy thường xuyên kiểm tra biến động số dư tài khoản và nhắc nhở họ tuyệt đối không tiết lộ mật khẩu, mã xác thực hay các thông tin cá nhân nhạy cảm cho bất kỳ ai.

Theo 163.com