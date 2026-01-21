Cụ bà 64 tuổi, lương hưu 10 triệu đồng/tháng nhưng liên tục mua 10 gói bảo hiểm nhân thọ, phí tới 5,2 tỷ đồng, nhân viên BH khẳng định: Tôi đã làm đúng quy trình

Hợp đồng bảo hiểm bất thường

Sự việc xảy ra ở 1 thành phố tại Trung Quốc. Ngày 9/12/2024, chị Vương đã báo với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin về việc mẹ chồng chị liên tiếp mua bảo hiểm nhân thọ. Theo chia sẻ của chị Vương, trong vài năm gần đây, dưới sự tư vấn của một nhân viên bảo hiểm tên là Kha, làm việc tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Nhân dân Trung Quốc có chi nhánh tại địa phương, mẹ chồng chị đã mua hơn 10 gói bảo hiểm với tổng giá trị gần 3.500.000 NDT (tương đương 12,2 tỷ đồng). Số tiền đã thanh toán lên đến hơn 1.500.000 NDT (khoảng 5,2 tỷ đồng), chỉ riêng năm nay đã là 770.000 NDT (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Thế nhưng, mẹ chồng chị Vương năm nay 64 tuổi, chỉ có lương hưu 2.800 NDT (gần 10 triệu đồng) mỗi tháng và còn mắc bệnh Parkinson, trí óc không còn minh mẫn. Trong các hợp đồng bảo hiểm, phần thu nhập hằng năm lại được ghi là 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng), và mục bệnh tật lại khai là “không”. Chị Vương cho rằng nhân viên bảo hiểm đã vì lợi ích cá nhân mà tư vấn thiếu đạo đức, dụ dỗ mẹ chồng chị mua các gói bảo hiểm có giá trị cao.

Nhân viên bảo hiểm - chị Kha, khẳng định mình đã thông báo rõ ràng cho mẹ chồng chị Vương trước khi ký kết hợp đồng. Chị Kha cho biết: “Tôi đều làm theo đúng quy trình, tôi nghĩ mình không có hành vi lừa dối khách hàng. Phương thức bán hàng của tôi có gì sai đâu?”

Về phía gia đình chị Vương, chị kể thêm về sự việc: “Mẹ chồng tôi cứ nói rằng bà sắp phát tài, sẽ có vài triệu tệ. Chúng tôi không hiểu nổi, với mức lương hưu ít ỏi, làm sao bà có thể ‘phát tài’ được? Sau đó, có người thân nói với chúng tôi rằng bà đã mua rất nhiều bảo hiểm. Khi kiểm tra lại, chúng tôi mới biết được sự việc này.”

Sự việc còn nghiêm trọng hơn khi số tiền mẹ chồng chị dùng để mua bảo hiểm được lấy từ khoản tiền chuẩn bị cho bố chồng phẫu thuật và các khoản vay mượn khác. “Bố chồng tôi bị đột quỵ nên chúng tôi đã gửi 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) vào tài khoản ngân hàng của bố mẹ để làm chi phí phẫu thuật. Nhưng số tiền này lại bị mẹ chồng tôi đem đi mua bảo hiểm. Sau đó, bà còn thế chấp nhà để vay tiền mua thêm bảo hiểm, và hầu hết các gói này đều do cùng một nhân viên bán cho bà.”

Khi kiểm tra lại hợp đồng, chị Vương phát hiện nhiều điểm bất thường. Điều này khiến chị rất bức xúc: “Mẹ chồng tôi là người già, có nhiều điều khoản không hiểu, nhưng nhân viên bảo hiểm cũng không hề nhắc nhở hay giải thích. Tất cả các hợp đồng đều ghi mẹ chồng tôi là người mua và người thụ hưởng.”

Thậm chí, nhân viên này còn thường xuyên liên lạc với mẹ chồng chị, hỏi thăm mỗi ngày rồi lại gợi ý mua bảo hiểm. Có hôm người này còn đến nhà ăn cơm để tạo mối quan hệ thân thiết. “Mẹ chồng tôi từng nói muốn nhận nhân viên này làm con gái nuôi. Phải chăng cô ấy vì muốn chạy thành tích mà bất chấp tất cả, khiến gia đình chúng tôi lâm vào cảnh khốn đốn?”

Chính vì vậy, chị Vương yêu cầu công ty bảo hiểm hủy bỏ và hoàn lại toàn bộ số tiền mà mẹ chồng chị đã thanh toán. Tuy nhiên, chị Kha tiếp tục biện minh: “Chồng bà ấy có công ty mà.”

Nhân viên bảo hiểm phủ nhận sai phạm

Trao đổi với nhân viên bảo hiểm, chị Kha khẳng định rằng mình đã giải thích rõ cho khách hàng Vương trước khi bán bảo hiểm: “Chồng bà ấy có công ty. Tôi đã hỏi bà ấy có khả năng thanh toán không rồi tôi mới bán. Tôi cũng nói với bà rằng có thể xoay vòng tài chính qua công ty bảo hiểm. Bà ấy còn đi vay ngân hàng. Tôi đều làm theo đúng quy trình, sao có thể nói là tôi lừa gạt?”

Khi được hỏi về mối liên hệ giữa việc cha chồng chị Vương mở công ty và mức thu nhập được kê khai là 300.000 tệ/năm của mẹ chồng chị, chị Kha trả lời: “Bà ấy là cổ đông, lúc đó bà còn gửi hơn 20.000 tệ vào công ty.” Tuy nhiên, chị Kha không hề xác minh thu nhập của khách hàng, cùng không giải trình được lí do.

Liên quan đến vấn đề này, chị Vương khẳng định: “Sau khi bố chồng tôi bị đột quỵ, ông ấy không còn làm việc nữa. Cả hai ông bà đều sống nhờ vào lương hưu. Công ty đó đã ngừng hoạt động từ lâu rồi.”

Bà Điền - trợ lý của tổng giám đốc công ty bảo hiểm không thể đưa ra câu trả lời cụ thể về tính thỏa đáng trong cách bán bảo hiểm của nhân viên này. Bà Điền cho biết công ty đang tiến hành xử lý vụ việc: “Chúng tôi đã bắt đầu giải quyết và đã trao đổi với gia đình. Chúng tôi sẽ báo cáo tình hình lên cấp trên. Hiện tại, công ty đang thực hiện quy trình xử lý. Còn về thời gian cụ thể, chúng tôi chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Nếu gia đình muốn cập nhật tiến độ giải quyết, chúng tôi sẵn sàng liên lạc hàng ngày.”

Hiện tại, hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán để tìm hướng giải quyết.

