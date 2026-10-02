Cứ 10 máy bay quốc tịch Việt Nam thì 4 chiếc thuộc đội bay của tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Còn đặt mua hơn 400 máy bay Boeing, Airbus trị giá hàng chục tỷ USD

Với 107 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, hãng hàng không do nữ tiến sĩ sáng lập hiện dẫn đầu cả nước về quy mô đội bay, đồng thời theo đuổi những hợp đồng mua máy bay trị giá hàng chục tỷ USD.

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 22/9/2026, cả nước có 258 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, Vietjet của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo dẫn đầu với 107 chiếc, chiếm khoảng 41,5% tổng số máy bay đăng ký trên cả nước. Như vậy, cứ 10 máy bay mang quốc tịch Việt Nam thì khoảng 4 chiếc nằm trong đội bay của Vietjet.

Đội bay của hãng gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Các dòng A320 và A321 phục vụ chủ yếu những đường bay ngắn và trung bình, trong khi A330 thân rộng được sử dụng để khai thác các đường bay quốc tế dài hơn.

Đứng thứ hai là Vietnam Airlines với 94 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320, 59 chiếc Airbus A321, 14 chiếc Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787. Sun PhuQuoc Airways xếp tiếp theo với 21 máy bay, sau khi tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên trong tháng 9.

Tính chung, Vietjet và Vietnam Airlines đang có 201 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, chiếm gần 78% tổng số máy bay cả nước.

Người sáng lập Vietjet là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam, hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng. Bà có học vị tiến sĩ tại Học viện Mendeleev và từng trực tiếp điều hành Vietjet trên cương vị Tổng giám đốc trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2023.

Dù sở hữu đội bay đăng ký lớn nhất Việt Nam, Vietjet vẫn đang triển khai kế hoạch mở rộng với hơn 400 máy bay đặt hàng từ Boeing và Airbus, hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới.

Riêng với Boeing, Vietjet đã ký hợp đồng đặt mua 200 máy bay Boeing 737 MAX với tổng giá trị công bố khoảng 32 tỷ USD. Tháng 9/2025, hãng tiếp nhận chiếc Boeing 737-8 đầu tiên tại nhà máy Boeing ở Seattle, Mỹ, đánh dấu bước đầu đưa dòng máy bay Mỹ vào đội bay.

Với Airbus, tháng 10/2025, Vietjet hoàn tất hợp đồng đặt mua thêm 100 máy bay A321neo, nâng tổng số máy bay thuộc dòng này từng được hãng đặt hàng lên 280 chiếc. Trước đó, vào tháng 5/2025, hãng cũng đặt mua thêm 20 máy bay thân rộng A330neo, đưa tổng số đơn đặt hàng dòng máy bay này lên 40 chiếc.

Theo kế hoạch công bố, Vietjet hướng tới quy mô đội bay 400–500 chiếc trong 10 năm tới. Ngoài vận tải hàng không, doanh nghiệp còn có kế hoạch phát triển lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và các dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Việc mở rộng đội bay diễn ra khi các hãng hàng không trong nước cũng đang tăng tốc đầu tư. Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ với Airbus về 5 máy bay thân rộng A350-900, dự kiến bàn giao trong giai đoạn 2033–2034. Trong khi đó, Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu nâng đội bay lên 33 chiếc vào cuối năm 2026.