Tên lửa đạn đạo Iskander-M trong cuộc tập trận tại Belarus.

Theo tướng Pavel Muraveiko, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) sẽ thực hành kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân nhưng không có việc sử dụng thực tế.

"Trong khuôn khổ cuộc tập trận Interaction-2025, kế hoạch sử dụng tất cả các loại vũ khí đều được đưa ra. Nhưng không thể sử dụng vũ khí hủy diệt đó bởi chúng gây ra mối đe dọa cho toàn thế giới, cho an ninh toàn cầu. Còn cách lên kế hoạch cho việc này - chúng ta sẽ học", hãng RIA dẫn tuyên bố của Thiếu tướng Pavel Muraveiko.

Cuộc tập trận, bắt đầu vào ngày 31 tháng 8 tại Vitebsk và thao trường Lepelsky ở đông bắc Belarus, sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 9. Hơn 2.000 quân nhân từ Belarus, Nga, Kyrgyzstan, Tajikistan và Kazakhstan, cùng khoảng 450 đơn vị thiết bị quân sự, đang tham gia.

Ba sự kiện của CSTO được lên kế hoạch trong khuôn khổ chương trình: "Interaction-2025", nhằm thực hành các hoạt động chung, "Search-2025", dành riêng cho các nhiệm vụ trinh sát, và "Echelon-2025", tập trung vào hậu cần.

Theo ông Muraveiko, các cuộc tập trận bao gồm việc sử dụng các chiến thuật và phương pháp hiện đại dựa trên kinh nghiệm từ các cuộc xung đột vũ trang gần đây, điều này nhấn mạnh sự liên quan của chúng trong tình hình địa chính trị hiện nay.

Interaction-2025 là 1 trong tổng cộng 8 cuộc tập trận trong năm 2025 của CSTO.

Ông Sergey Margulis, giảng viên cao cấp tại Khoa Chính trị Quốc tế và Nghiên cứu Khu vực Nước ngoài thuộc Viện Khoa học Xã hội, Học viện Tổng thống (Liên bang Nga), đánh giá CSTO vẫn đang đóng vai trò then chốt trong việc đồng bộ hóa các hoạt động giữa các quốc gia thành viên nhằm đối phó hiệu quả với các mối đe dọa khu vực.

"Mặc dù mỗi quốc gia thành viên CSTO có chương trình nghị sự đối ngoại riêng và không phải lúc nào cũng thống nhất, nhưng tổ chức này vẫn thể hiện năng lực trong việc giải quyết các thách thức chung như chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và khủng bố", ông Margulis nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổ chức CSTO cũng đang đối mặt với một số thách thức khi có sự thay đổi trong định hướng chính sách đối ngoại của một số thành viên. Điển hình là việc Armenia quyết định đình chỉ tham gia tổ chức này vào năm 2024.

Phân tích về động thái này, Tigran Meloyan, chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu Địa Trung Hải thuộc Trường Kinh tế Cao cấp HSE có trụ sở tại Moskva, cho rằng Yerevan đang thận trọng trong các bước đi của mình.

Đối với Moskva, CSTO được xem là nền tảng quan trọng để Liên bang Nga khẳng định vị thế cường quốc trên trường quốc tế. Các chuyên gia cho rằng thông qua tổ chức này, Moskva muốn gửi thông điệp rằng EU và Mỹ cần cân nhắc lập trường của Liên bang Nga trong việc định hình hoặc cải tổ khuôn khổ an ninh quốc tế.

Ngoài ra, CSTO còn được Liên bang Nga sử dụng như một minh chứng để các quốc gia vừa và nhỏ trong Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) thấy rằng họ có lựa chọn thay thế cho các cơ cấu của NATO - những tổ chức mà Moskva cho là có tính đối đầu với Liên bang Nga, chuyên gia trên lưu ý.