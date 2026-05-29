CSGT TPHCM tạm giữ 216 xe điện, xử phạt hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông

Anh Vũ
|

Công an TPHCM đã rà soát, lên danh sách trên 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan đến hoạt động "độ, chế" xe điện.

Ngày 28-5, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết từ ngày 1-5 đến nay đã phát hiện, xử lý 1.280 trường hợp xe máy điện, xe đạp điện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Xe điện không rõ nguồn gốc.

Trước đó, lực lượng công an TPHCM đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các điểm nghi vấn hoạt động "độ, chế" xe máy điện, xe đạp điện; các cơ sở sản xuất - kinh doanh linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc.., trên địa bàn.

Cảnh sát cho biết thời gian gần đây xuất hiện xu hướng thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đã bị can thiệp kết cấu kỹ thuật nhằm tăng công suất, nâng tốc độ vận hành.

Việc tự ý thay đổi động cơ, lắp đặt pin dung lượng lớn, can thiệp hệ thống điều khiển không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn làm gia tăng rủi ro cháy, nổ trong quá trình lưu thông hoặc khi để phương tiện tại khu dân cư.

Đến nay lực lượng chức năng cũng rà soát, lên danh sách trên 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan đến hoạt động "độ, chế" xe và kinh doanh phụ tùng phục vụ việc thay đổi kết cấu phương tiện.

Kết quả kiểm tra bước đầu phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm. Đáng chú ý, qua kiểm tra đối với Công ty HDPRO (xã Xuân Thới Sơn), cơ quan chức năng đã tạm giữ có 216 xe lắp ráp tại cơ sở (45 phương tiện đã lắp ráp đầy đủ chưa gắn pin; 171 phương tiện đang lắp ráp); kho linh kiện chứa hàng hóa số lượng lớn.

Công ty HDPRO tái chế pin cũ.

Bước đầu xác định cơ sở nhập linh kiện xe điện trong và ngoài nước về lắp ráp sau đó đưa vào lưu thông trên thị trường (chưa qua cơ quan nào cấp giấy kiểm định an toàn, công nhận mẫu mã...) và hành vi tái chế pin cũ sau đó đóng lại mác, nhãn hiệu, ngày sản xuất bán ra vào thị trường mà không có hóa đơn, chứng từ.

