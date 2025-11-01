CSGT TP HCM vào cuộc vụ "đinh tặc" rải đinh trên đường Đỗ Mười

Chiều 29-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết Đội CSGT An Sương vào cuộc xử lý nạn "đinh tặc" trên đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 trước đây).

Lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền cho chủ cơ sở sửa chữa xe, vá vỏ cam kết không tham gia hoạt động rải đinh.

Những ngày gần đây, Đội CSGT An Sương nhận thấy ở làn đường hỗn hợp đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu Bình Phước đến Vườn Lài, thuộc phường An Phú Đông xuất hiện nhiều vật sắc nhọn, đinh thép… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông,...

Do đó, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với chính quyền địa phương và các Đội hút đinh tình nguyện tiến hành hút đinh, vật sắc nhọn trên tuyến Đỗ Mười. Trong tối 28-10 và sáng 29-10, tổ tình nguyện đã hút gần 2 kg vật sắc nhọn rơi vãi trên đường.

Đội CSGT An Sương cũng chủ động phối hợp với Công an địa phương tổ chức tuyên truyền cho các chủ cơ sở vá vỏ, sửa xe trên tuyến Đỗ Mười trong việc chấp hành các quy định pháp luật, không rải đinh, vật sắc nhọn, không phá xe của người tham gia giao thông để trục lợi.

Theo đại diện PC08, "đinh tặc" đã cải tiến miếng thép hình thoi bằng inox (trước đây bằng sắt) để vô hiệu hóa xe hút đinh sử dụng nam châm.