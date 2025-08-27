CSGT TP HCM đưa ra lưu ý đặc biệt với xe điện

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) vừa lưu ý người dân đảm bảo an toàn khi dùng xe điện.

Nhu cầu sử dụng xe điện đang tăng cao.

Nguy cơ cháy nổ từ đâu?

Nguyên nhân xuất phát do sạc điện ắc quy, pin của xe dẫn đến cháy, nổ. Bên cạnh đó, có những phương tiện đang lưu thông trên đường cũng bùng cháy dữ dội mà nguyên nhân do người sử dụng vận hành, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện chưa đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và việc phòng chống cháy nổ đối với loại phương tiện này chưa được người sử dụng lưu tâm.

Để đảm bảo an toàn, đại diện PC08 khuyến cáo người dân 4 kỹ năng cần biết:

Một là, cần sử dụng xe điện bảo đảm chất lượng, được cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm định theo quy định; tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Hai là, thực hiện sạc điện theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng; không sạc điện cho phương tiện khi phát hiện thiết bị sạc hoặc phương tiện gặp lỗi; khi ắc quy, pin có dấu hiệu phù, nứt… cần thay thế ắc quy, pin mới.

Sau khi sử dụng phải chờ bình điện nguội khoảng 20 phút rồi mới bắt đầu sạc, không sạc ngay sau khi chạy xe, không sạc quá 8 giờ liên tục. Trong quá trình sạc điện phải thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý ngay khi có sự cố; ngừng sạc điện trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ, tuyệt đối không sạc qua đêm và không có người lớn ở nhà.

Ba là, không được tự ý điều chỉnh thông số kỹ thuật của phương tiện, thiết bị khác so với yêu cầu kỹ thuật của phương tiện; khi thay thế các thiết bị, linh kiện, ắc quy, pin, bộ sạc… cần lựa chọn đúng chủng loại ắc quy, pin phù hợp.

Bốn là, đối với ô tô điện, cần sạc tại những trạm dành cho ô tô đã được cấp phép theo quy định hoặc sử dụng bộ sạc tại nhà bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo hướng dẫn của nhà sản xuất.