CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 1 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý

Từ ngày 18/4/2026 vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ – đường sắt. Dù đã có nhiều cảnh báo, tình trạng cố tình vượt rào chắn khi đèn đỏ đã bật vẫn diễn ra đầy nguy hiểm.

Kiên quyết xử lý, kết hợp "phạt nguội" qua hình ảnh

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã huy động 75 tổ công tác với sự tham gia của 205 cán bộ chiến sĩ. Các tổ công tác được bố trí tại những "điểm nóng" là các đường ngang dân sinh, điểm giao cắt có mật độ phương tiện cao.

Kết quả trong ngày 18/4, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 109 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, bên cạnh việc dừng xe xử phạt trực tiếp, các tổ công tác đã triệt để sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi hình, làm căn cứ xử lý "phạt nguội". Phương thức này nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân ngay cả khi không có bóng dáng lực lượng chức năng trực chốt.

Qua công tác kiểm tra, các lỗi vi phạm phổ biến được ghi nhận bao gồm:

Dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt: Gây cản trở tầm nhìn và hành lang an toàn của tàu hỏa.

Các hành vi nguy hiểm khác: Đi ngược chiều tại điểm giao cắt, không chấp hành hiệu lệnh của người điều phối.

Đặc biệt, cơ quan chức năng nhấn mạnh con số 09 trường hợp cố tình vượt đường ngang khi đèn tín hiệu đỏ đã bật sáng. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc, bởi tàu hỏa là phương tiện đặc thù với khối lượng cực lớn, không thể phanh gấp như các loại xe cơ giới đường bộ.

Thông điệp: An toàn là trên hết

Thông qua đợt ra quân này, lực lượng CSGT một lần nữa gửi đi thông điệp đanh thép tới người tham gia giao thông: "Đèn đỏ là mệnh lệnh dừng ngay - Đừng liều một giây, hối hận cả đời".

Tại các điểm giao cắt, mỗi tích tắc nhanh chậm không chỉ là vấn đề thời gian mà là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tàu hỏa không có lựa chọn né tránh hay phanh tức thì để nhường nhịn các hành vi chủ quan. Do đó, việc tuân thủ tuyệt đối tín hiệu đèn và hiệu lệnh tại đường ngang là nghĩa vụ bắt buộc để bảo vệ tính mạng cho chính bản thân và cộng đồng.