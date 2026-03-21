CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông này, người dân chú ý

Ngày 20/3/2026, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát 3 nhóm chuyên đề trọng điểm trong cùng thời điểm, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Việc triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ngay trong thời gian thực hiện cao điểm.

Xử lý vi phạm liên quan đến học sinh

Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm đã được thông báo về gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở để phối hợp quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái phạm, góp phần xây dựng ý thức tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học sinh.

Kiểm soát xe khách

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện chuyên đề, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, cho thấy hiệu quả trực tiếp của công tác kiểm soát.

Kiểm soát xe tải, xe đầu khách

Trong thời gian triển khai chuyên đề, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan xe vận tải hàng hóa, góp phần bảo đảm an toàn trên các tuyến huyết mạch.

Xử lý vi phạm nồng độ cồn

Đáng chú ý, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trong thời gian thực hiện, khẳng định hiệu quả rõ rệt của việc kiểm tra, xử lý quyết liệt.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu Công an các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát theo các chuyên đề đã triển khai; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Việc tổ chức kiểm soát đồng bộ, xuyên suốt theo chuyên đề không chỉ góp phần lập lại trật tự, kỷ cương giao thông mà còn tạo chuyển biến rõ nét về ý thức của người tham gia giao thông, hướng tới mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững.