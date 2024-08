CSGT ở Hà Nội, TPHCM và 3 TP trực thuộc Trung ương sẽ được bồi dưỡng 100 nghìn đồng/ca trực ?

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe. Thời hạn lấy ý kiến dự thảo nghị định trong 2 tháng.

Trong đó, dự thảo đã dành một chương quy định nội dung chi và mức chi kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm chi chung; chi đặc thù bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông vận tải; chi đặc thù bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng Công an nhân dân; chi đặc thù bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của địa phương.

CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Ảnh: Bộ Công an

Về chi đặc thù bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng Công an nhân dân, dự thảo quy định việc chi thực hiện quá trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông. Chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ban đêm.



Chi bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xử lý ùn tắc giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong giờ cao điểm (buổi sáng từ 6h30 đến 8h30, buổi chiều từ 16h30 đến 18h30) tại các thành phố trực thuộc trung ương.

Chi mua sắm phục vụ nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ hiện hành...

Về mức chi cụ thể, dự thảo Nghị định nêu rõ trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hỗ trợ, chi không quá 10 triệu đồng/người bị tử vong, không quá 5 triệu đồng/người bị thương nặng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông", chi thăm hỏi không quá 5 triệu đồng/người với nạn nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ban đêm, theo dự thảo quy định, chi tối đa 200.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 4 giờ trở lên, thời gian làm đêm từ 22h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau), tối đa không quá 10 ca/tháng.

Mức chi bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 100 nghìn đồng/ca/người, tối đa không quá 15 ca/tháng. Tại TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng chi 100 nghìn đồng/ca/người, tối đa không quá 10 ca/tháng, TP Cần Thơ chi 100 nghìn đồng/ca/người, tối đa không quá 5 ca/tháng.

Mức chi hỗ trợ cho người thực hiện kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính, tuần tra kiểm soát trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là 300 nghìn đồng/người/ngày.