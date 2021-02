CSGT nói gì về video "giám sát" CSGT, bắt "tiếp thị sữa" ở TP HCM gây xôn xao dư luận?

Video dài hơn 49 phút, được phát trực tiếp trên Youtube vào rạng sáng 22-2, kèm chú thích "hốt cả ổ tiếp thị sữa".

Nguồn tin của Báo Người Lao Động, sự việc mà video trên ghi lại xảy ra trên một đoạn Quốc lộ 1 qua quận Bình Tân, TP HCM (gần trạm thu phí An Sương – An Lạc), thuộc địa bàn Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng Đường bộ – Đường sắt, Công an TP HCM).

Về nhóm người quay video, một cán bộ Đội CSGT Phú Lâm cho biết nhóm này do một người đàn ông tên L.C.T dẫn đầu. Thường xuyên xuất hiện livestream, quay clip tại nơi làm việc của lực lượng công an, cơ quan nhà nước để đăng lên Youtube.

Liên quan đến quyền giám sát, vị cán bộ khẳng định người dân có quyền ghi âm, ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ nhưng trong giới hạn không làm ảnh hưởng đến công việc của người thi hành công vụ. "Còn nhóm người quay video này đang lợi dụng quyền giám sát để kích động, gây rối" – vị cán bộ đội nói.

Người đàn ông áo đen xuất hiện, đẩy vai một trong số những người đang quay phim.

Nội dung video ghi lại cảnh một nhóm người áp sát một chốt CSGT để quay phim (bằng điện thoại). Hai bên xảy ra đôi co khi CSGT yêu cầu nhóm này di chuyển ra khỏi khu vực làm việc (khoanh vùng bằng cọc tiêu giao thông) nhưng nhóm người liên tục "dẫn luật" khẳng định CSGT đang "làm sai nghiệp vụ".

Người quay video cho rằng việc lập chốt trên đường của CSGT là "bẫy người đi bộ". Người này nói: "Anh yêu cầu tôi ra khỏi đây vì lý do gì? Anh đừng có xô đẩy, xô đẩy là không đúng đâu. Anh đang lấn chiếm lòng lề đường của người đi bộ. Anh có thể được thực hiện nhiệm vụ, tuần tra kiểm soát và xử lý an toàn giao thông nhưng không được lấn chiếm lòng lề đường của người đi bộ. Anh biết sẽ bị phạt tiền thế nào không? Các anh phải biết mình đang làm gì? Các anh không trả lời được tôi à?".

CSGT nhiều lần yêu cầu nhóm quay phim di chuyển ra khỏi khu vực đặt cọc tiêu giao thông.

Lúc này, một nam thanh niên mặc quần áo đen tiến đến đẩy vai một trong số những người đang quay phim. Nam thanh niên tỏ vẻ khó chịu vì bị quay phim, rồi bỏ đi. Nhóm người quay video đuổi theo, một cảnh sát cơ động can ngăn. Người quay hô hoán "bắt luôn cảnh sát cơ động".

Sau đó, nhóm người này quay lại hỏi CSGT nam thanh niên là ai. CSGT nói không quen biết người đó. Một lúc sau, xuất hiện một nhóm thanh niên cầm hung khí (nghi do nam thanh niên kia gọi đến).

Đứng ở bên đường đối diện, nhóm người quay video cũng bàn nhau chuẩn bị đá, cây để "thủ". Tuy nhiên, sau đó xe của cảnh sát cơ động đã có mặt, đưa nhóm thanh niên cầm hung khí về trụ sở. Nhóm người quay video theo sau nhưng đến nơi thấy trụ sở công an đã đóng cửa.

Video "giám sát" CSGT gây xôn xao dư luận

Xuyên suốt video, người quay liên tục khẳng định nhóm côn đồ cầm hung khí là "tiếp thị sữa" do CSGT sử dụng để "hỗ trợ" trong lúc làm nhiệm vụ. Người này cho biết, mình là "người trong ngành ra" nên có thể dễ dàng nhận dạng được "tiếp thị sữa" và mục đích quay video để "nói lên sự thật", "giúp mang lại cuộc sống bình yên" cho người dân.