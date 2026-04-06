CSGT hoá trang, ghi hình tài xế ô tô dùng điện thoại khi lái xe

Anh Vũ |

Lực lượng CSGT dùng ô tô hoá trang, gắn thiết bị ghi hình để phát hiện, xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe.

CSGT dùng ô tô hóa trang, gắn thiết bị ghi hình để phát hiện, xử phạt nhiều tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, thuộc Phòng 6 Cục CSGT, Bộ Công an, đợt kiểm tra này, đơn vị tập trung vào các lỗi nguy hiểm như sử dụng điện thoại khi lái xe; chuyển làn không đúng tín hiệu; dừng đỗ sai quy định; không đặt cảnh báo hoặc đặt cảnh báo không đúng quy định.

Lúc 15 giờ 47 phút ngày 5-4, CSGT ngồi trên ô tô hóa trang phát hiện tài xế L.H.H (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) sử dụng điện thoại khi lái xe trên đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ông H. sau đó bị lập biên bản với mức phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

3 phút sau, tài xế L.T.Đ (33 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cũng vi phạm tương tự và bị CSGT lập biên bản, xử phạt.

Theo CSGT, đừng đánh đổi vài giây "lướt điện thoại" bằng cả mạng sống. Bởi ở tốc độ cao, chỉ cần mất tập trung 2-3 giây là có thể gây ra tai nạn thảm khốc.

