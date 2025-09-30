CSGT Hà Nội thông báo khẩn về việc cấm đường

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội có mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30/9. Nhiều tuyến phố trung tâm và khu vực ngoại thành ngập sâu.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại một số xã, phường từ 7 giờ ngày 29/9 đến 7 giờ ngày 30/9 như sau: Phường Hai Bà Trưng 84 mm, Ba Đình 44 mm, Hoàn Kiếm 37 mm, Ô Chợ Dừa 104 mm, Phú Lương 118 mm, Hoàng Liệt 57 mm, Thanh Liệt 79 mm...

Trong đó, theo thuật lại trên tờ VnExpress, tại cầu vượt Mai Dịch - nút giao đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Phạm Hùng có mật độ giao thông lớn.

Khu vực này hiện đang mênh mông nước, ngập quá nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn nên Cảnh sát giao thông cấm đường theo hướng Phạm Văn Đồng đi bến xe Mỹ Đình.

Khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập sâu sáng 30/9. Ảnh: OFFB

Đường Lê Đức Thọ (Ảnh: Người lao động).

CSGT điều tiết giao thông sáng 30/9 (Clip: Cục CSGT).



