Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 20/11/2026 đã ra thông báo danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo đó, từ ngày 19/10/2026 đến ngày 25/10/2026, hệ thống camera AI phát hiện và ghi nhận 214 trường hợp vi phạm bị xử lý phạt nguội.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
STT
Thời gian
vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
19-10-2026 07:46
Ô tô con
36A-202.63
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2
19-10-2026 08:46
Ô tô con
36H-162.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3
19-10-2026 09:00
Ô tô con
36B-438.26
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4
19-10-2026 09:10
Ô tô con
36K-691.13
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5
19-10-2026 09:25
Ô tô con
36A-002.35
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6
19-10-2026 09:29
Ô tô con
36B-384.98
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7
19-10-2026 11:36
Ô tô con
36K-174.63
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8
19-10-2026 11:50
Ô tô con
29A-632.64
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9
19-10-2026 13:00
Ô tô con
36K-270.07
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10
19-10-2026 13:53
Ô tô con
36A-605.25
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11
19-10-2026 15:01
Ô tô con
36N-3388
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12
19-10-2026 16:27
Ô tô con
36B-341.00
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13
19-10-2026 16:54
Ô tô con
29C-391.59
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14
19-10-2026 16:56
Ô tô con
36A-998.62
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15
19-10-2026 17:17
Ô tô con
36A-421.75
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16
19-10-2026 17:24
Xe tải
36H-165.35
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17
19-10-2026 17:30
Ô tô con
36A-450.04
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18
19-10-2026 18:12
Ô tô con
36K-106.03
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19
19-10-2026 20:33
Ô tô con
30L-891.98
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20
19-10-2026 22:15
Ô tô con
36H-167.91
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21
19-10-2026 22:18
Ô tô con
36A-728.02
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22
19-10-2026 22:52
Ô tô con
36B-038.01
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23
20-10-2026 05:55
Ô tô con
36A-818.45
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24
20-10-2026 06:49
Ô tô con
36K-860.30
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
25
20-10-2026 07:50
Ô tô con
30G-180.87
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26
20-10-2026 08:10
Ô tô con
36A-477.89
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27
20-10-2026 09:30
Ô tô con
29K-119.99
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28
20-10-2026 11:01
Ô tô con
36A-086.42
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29
20-10-2026 11:01
Ô tô con
36K-516.01
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30
20-10-2026 11:15
Ô tô con
36A-134.33
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
31
20-10-2026 11:23
Xe tải
36C-471.08
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32
20-10-2026 13:52
Ô tô con
36K-657.43
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33
20-10-2026 14:19
Ô tô con
36A-101.56
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34
20-10-2026 15:20
Ô tô con
36C-168.11
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35
20-10-2026 16:21
Ô tô con
36A-513.68
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36
20-10-2026 16:46
Ô tô con
36B-400.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37
20-10-2026 17:29
Ô tô con
36B-396.68
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
38
20-10-2026 18:00
Ô tô con
36A-557.33
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39
20-10-2026 21:58
Ô tô con
36A-941.48
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40
20-10-2026 22:09
Ô tô con
36A-105.22
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41
21-10-2026 00:12
Ô tô con
36A-282.67
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42
21-10-2026 05:02
Ô tô con
36C-155.25
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
43
21-10-2026 05:26
Xe tải
36B-436.84
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44
21-10-2026 05:37
Ô tô con
36H-071.87
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
45
21-10-2026 07:52
Ô tô con
36A-034.23
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
46
21-10-2026 07:52
Ô tô con
36A-034.23
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
47
21-10-2026 08:19
Ô tô con
36A-416.09
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
48
21-10-2026 11:12
Xe tải
36C-094.99
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
49
21-10-2026 12:54
Ô tô con
36A-770.62
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
50
21-10-2026 13:51
Xe tải
36C-069.36
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
51
21-10-2026 14:03
Ô tô con
36D-004.18
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
52
21-10-2026 14:10
Ô tô con
36N-2263
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
53
21-10-2026 14:17
Ô tô con
36K-123.79
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
54
21-10-2026 14:39
Ô tô con
36B-396.81
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
55
21-10-2026 16:31
Xe tải
37H-038.15
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
56
21-10-2026 16:47
Ô tô con
36B-582.76
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
57
21-10-2026 18:18
Ô tô con
36K-974.30
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
58
21-10-2026 18:36
Ô tô con
36A-058.68
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
59
21-10-2026 18:53
Ô tô con
36A-011.86
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
60
21-10-2026 21:30
Ô tô con
36C-578.88
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
61
21-10-2026 23:33
Ô tô con
36A-299.46
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
62
22-10-2026 04:02
Xe tải
74C-082.33
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
63
22-10-2026 04:36
Ô tô con
36A-361.55
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
64
22-10-2026 07:20
Ô tô con
36K-467.81
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
65
22-10-2026 07:26
Ô tô con
36A-034.23
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
66
22-10-2026 08:17
Ô tô con
36A-382.46
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
67
22-10-2026 08:30
Ô tô con
36K-660.34
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
68
22-10-2026 08:41
Ô tô con
36K-729.93
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
69
22-10-2026 09:53
Ô tô con
36K-209.99
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
70
22-10-2026 10:31
Ô tô con
36A-763.07
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
71
22-10-2026 10:59
Ô tô con
36A-884.30
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
72
22-10-2026 11:02
Xe tải
36B-148.47
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
73
22-10-2026 11:37
Xe tải
36K-422.00
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
74
22-10-2026 11:42
Ô tô con
30E-425.95
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
75
22-10-2026 16:05
Xe tải
18H-037.79
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
76
22-10-2026 16:36
Ô tô con
36A-381.80
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
77
22-10-2026 16:38
Ô tô con
36K-974.49
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
78
22-10-2026 17:26
Ô tô con
36A-814.47
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
79
22-10-2026 18:37
Ô tô con
36A-888.55
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
80
22-10-2026 22:43
Ô tô con
36A-137.64
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81
22-10-2026 23:13
Ô tô con
36E-009.65
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
23-10-2026 07:06
Ô tô con
36A-034.23
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
83
23-10-2026 08:32
Ô tô con
36K-188.66
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84
23-10-2026 11:24
Ô tô con
36A-861.58
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
85
23-10-2026 11:26
Ô tô con
36C-353.14
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
86
23-10-2026 11:35
Ô tô con
36B-341.00
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
87
23-10-2026 12:08
Ô tô con
99B-351.74
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
88
23-10-2026 13:16
Ô tô con
37C-369.48
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
89
23-10-2026 13:19
Ô tô con
30K-197.79
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
90
23-10-2026 14:33
Ô tô con
36A-881.05
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
91
23-10-2026 17:05
Ô tô con
30L-951.41
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
92
23-10-2026 17:28
Ô tô con
36A-694.75
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
93
23-10-2026 17:30
Ô tô con
36A-686.22
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
94
23-10-2026 17:56
Ô tô con
36A-960.55
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
95
23-10-2026 18:18
Ô tô con
36K-081.22
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
96
23-10-2026 22:43
Ô tô con
36A-882.56
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
97
23-10-2026 22:45
Ô tô con
36A-997.11
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
98
24-10-2026 07:25
Ô tô con
36B-523.20
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
99
24-10-2026 08:41
Ô tô con
36B-114.79
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
100
24-10-2026 09:03
Ô tô con
36A-428.38
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
101
24-10-2026 09:27
Ô tô con
36C-488.60
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
102
24-10-2026 09:44
Ô tô con
36K-266.79
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
103
24-10-2026 10:33
Ô tô con
36A-195.50
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
104
24-10-2026 12:14
Ô tô con
36N-3031
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
105
24-10-2026 14:06
Ô tô con
36K-852.37
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
106
24-10-2026 14:12
Ô tô con
36E-009.63
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
107
24-10-2026 14:36
Xe tải
36C-506.60
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
108
24-10-2026 14:37
Ô tô con
36K-693.60
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
109
24-10-2026 15:52
Ô tô con
36H-077.38
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
110
24-10-2026 16:05
Ô tô con
36A-620.25
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
111
24-10-2026 16:41
Ô tô con
30T-0486
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
112
24-10-2026 17:55
Ô tô con
36A-238.49
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
113
25-10-2026 07:03
Ô tô con
36A-764.13
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
114
25-10-2026 07:33
Ô tô con
36A-034.23
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
115
25-10-2026 09:28
Ô tô con
30U-7465
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
116
25-10-2026 10:02
Ô tô con
36A-580.23
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
117
25-10-2026 10:23
Ô tô con
36K-566.49
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
118
25-10-2026 10:23
Ô tô con
36A-986.71
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
119
25-10-2026 12:15
Ô tô con
36A-677.46
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
120
25-10-2026 13:01
Ô tô con
36K-479.69
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
121
25-10-2026 14:24
Ô tô con
36A-866.47
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
122
25-10-2026 14:59
Ô tô con
37A-352.14
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
123
25-10-2026 15:14
Ô tô con
36A-727.05
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
124
25-10-2026 15:38
Ô tô con
36K-255.24
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
125
25-10-2026 15:43
Ô tô con
36K-264.43
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
126
25-10-2026 16:08
Ô tô con
36A-207.49
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
127
25-10-2026 18:31
Ô tô con
30M-054.04
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
128
25-10-2026 20:31
Ô tô con
36K-653.13
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
129
25-10-2026 21:18
Ô tô con
36A-796.94
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
130
19-10-2026 06:00
Mô tô (Xe máy)
36B1-479.79
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
131
19-10-2026 06:07
Mô tô (Xe máy)
36AN-059.88
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
132
19-10-2026 06:19
Mô tô (Xe máy)
36AC-624.90
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
133
19-10-2026 06:21
Mô tô (Xe máy)
36AC-514.30
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
134
19-10-2026 22:08
Mô tô (Xe máy)
36AE-925.36
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
135
19-10-2026 22:24
Mô tô (Xe máy)
36B1-059.89
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
136
19-10-2026 22:24
Mô tô (Xe máy)
36B1-059.89
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
137
19-10-2026 22:46
Mô tô (Xe máy)
36AD-171.06
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
138
19-10-2026 23:07
Mô tô (Xe máy)
29Y5-610.94
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
139
19-10-2026 23:07
Mô tô (Xe máy)
29Y5-610.94
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
140
19-10-2026 23:56
Mô tô (Xe máy)
36L7-9402
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
141
19-10-2026 23:56
Mô tô (Xe máy)
36L7-9402
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
142
20-10-2026 06:02
Mô tô (Xe máy)
36AC-518.70
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
143
20-10-2026 06:07
Mô tô (Xe máy)
36B6-905.79
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
144
20-10-2026 06:08
Mô tô (Xe máy)
36AB-591.65
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
145
20-10-2026 06:08
Mô tô (Xe máy)
36AB-591.65
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
146
20-10-2026 09:42
Mô tô (Xe máy)
36B7-193.72
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
147
20-10-2026 09:43
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-400.57
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
148
20-10-2026 09:44
Mô tô (Xe máy)
36B1-245.21
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
149
21-10-2026 06:05
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-585.37
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
150
21-10-2026 06:06
Mô tô (Xe máy)
36AC-655.95
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
151
21-10-2026 06:33
Mô tô (Xe máy)
36AE-476.37
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
152
21-10-2026 06:34
Mô tô (Xe máy)
36B5-505.10
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
153
21-10-2026 06:36
Mô tô (Xe máy)
36AC-561.37
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
154
21-10-2026 06:40
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-527.09
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
155
21-10-2026 06:40
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-527.09
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
156
21-10-2026 06:41
Mô tô (Xe máy)
36AB-724.72
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
157
21-10-2026 06:41
Mô tô (Xe máy)
36B7-180.74
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
158
21-10-2026 06:44
Mô tô (Xe máy)
36B3-696.47
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
159
21-10-2026 22:31
Mô tô (Xe máy)
36AN-051.31
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
160
21-10-2026 22:31
Mô tô (Xe máy)
36AN-051.31
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
161
22-10-2026 05:53
Mô tô (Xe máy)
36AE-49108
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
162
22-10-2026 05:55
Mô tô (Xe máy)
36B1-479.79
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
163
22-10-2026 05:55
Mô tô (Xe máy)
36B1-479.79
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại
164
22-10-2026 05:58
Mô tô (Xe máy)
36B4-540.47
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
165
22-10-2026 06:09
Mô tô (Xe máy)
36B2-734.36
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
166
22-10-2026 06:16
Mô tô (Xe máy)
36P9-8804
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
167
22-10-2026 06:17
Mô tô (Xe máy)
36AE-518.09
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
168
22-10-2026 06:17
Mô tô (Xe máy)
36B1-729.19
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
169
22-10-2026 06:20
Mô tô (Xe máy)
36B5-847.03
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
170
22-10-2026 06:23
Mô tô (Xe máy)
36B7-762.26
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
171
22-10-2026 06:34
Mô tô (Xe máy)
36B7-180.74
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
172
22-10-2026 06:36
Mô tô (Xe máy)
36B8-290.80
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
173
22-10-2026 06:38
Mô tô (Xe máy)
36C2-245.43
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
174
22-10-2026 06:58
Mô tô (Xe máy)
36B7-919.20
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
175
22-10-2026 07:05
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-695.35
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
176
22-10-2026 07:05
Mô tô (Xe máy)
36AB-824.23
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
177
22-10-2026 10:35
Mô tô (Xe máy)
36B2-326.51
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
178
22-10-2026 10:41
Mô tô (Xe máy)
36AB-955.64
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
179
22-10-2026 10:41
Mô tô (Xe máy)
36AB-955.64
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
180
22-10-2026 10:41
Mô tô (Xe máy)
36AE-225.17
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
181
22-10-2026 11:25
Mô tô (Xe máy)
36AC-842.03
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
182
22-10-2026 11:37
Mô tô (Xe máy)
36AC-541.60
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
183
22-10-2026 11:51
Mô tô (Xe máy)
36AC-619.12
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
184
22-10-2026 12:18
Mô tô (Xe máy)
36AB-961.79
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
185
22-10-2026 21:41
Mô tô (Xe máy)
36AC-531.69
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
186
22-10-2026 22:06
Mô tô (Xe máy)
36R4-3827
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
187
22-10-2026 23:10
Mô tô (Xe máy)
36AD-626.03
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
188
22-10-2026 23:10
Mô tô (Xe máy)
36AD-626.03
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
189
23-10-2026 11:10
Mô tô (Xe máy)
36AD-234.25
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
190
23-10-2026 21:19
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-471.47
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
191
23-10-2026 21:19
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-471.47
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
192
23-10-2026 21:44
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-674.37
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
193
23-10-2026 21:44
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-674.37
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
194
23-10-2026 22:51
Mô tô (Xe máy)
36B8-907.43
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
195
23-10-2026 23:49
Mô tô (Xe máy)
29C1-905.89
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
196
24-10-2026 01:17
Mô tô (Xe máy)
36AF-083.70
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
197
24-10-2026 01:17
Mô tô (Xe máy)
36AF-083.70
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
198
24-10-2026 05:04
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-658.34
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
199
24-10-2026 06:09
Mô tô (Xe máy)
36AE-476.37
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
200
24-10-2026 07:09
Mô tô (Xe máy)
36B1-798.22
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
201
24-10-2026 07:19
Mô tô (Xe máy)
36B7-774.46
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
202
24-10-2026 07:39
Mô tô (Xe máy)
36B7-643.99
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
203
24-10-2026 07:44
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-699.25
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
204
24-10-2026 08:04
Mô tô (Xe máy)
36B7-633.26
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
205
24-10-2026 08:05
Mô tô (Xe máy)
36B7-847.79
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
206
24-10-2026 21:59
Mô tô (Xe máy)
36AE-929.85
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
207
24-10-2026 23:40
Mô tô (Xe máy)
36AC-653.60
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
208
24-10-2026 23:40
Mô tô (Xe máy)
36AC-653.60
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
209
25-10-2026 06:01
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-477.85
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
210
25-10-2026 06:02
Mô tô (Xe máy)
36AE-491.08
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
211
25-10-2026 06:08
Mô tô (Xe máy)
36AG-027.83
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
212
25-10-2026 06:09
Mô tô (Xe máy)
36B7-180.46
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
213
25-10-2026 06:25
Mô tô (Xe máy)
36AE-518.09
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
214
25-10-2026 06:26
Mô tô (Xe máy)
36B3-965.03
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Mức phạt lỗi đi ngược chiều mới nhất năm 2026