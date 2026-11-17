Đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm trong danh sách chủ động tra cứu, chấp hành việc nộp phạt nguội theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên mới đây đã thông báo danh sách phạt nguội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 02/11/2026 đến ngày 08/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 376 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Trong đó, qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 323 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 120 phương tiện xe ô tô; 203 phương tiện xe mô tô.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

34A-071.34 89A-770.14 89AB-731.75 89AC-006.52 89AC-049.18 89B1-692.01 89B2-180.74 89D2-032.56

17B7-505.36 17AB-195.46 17B7-166.89 17AE-068.87 17B3-249.06 17B3-266.11 17AE-066.06 17B9-294.70 89AB-607.83 17M7-3448 89AB-352.48 17AB-156.67 16N7-6580 36F-029.39 36N1-026.71 14B1-521.56 89AC-094.67 89B1-828.51 37P1-585.52 59C1-904.30 17AF-023.34 17B5-649.04 17B3-445.41 17B3-361.18 17AG-070.23 14B1-549.13 17AK-031.22 89AA-998.73 17B7-040.69 17B4-731.42 89G2-035.72 89B1-620.10 36B2-122.45 89AB-712.08 17AA-550.32 17B5-453.56 17B4-505.76 17B6-605.98 17B3-579.27 29S6-042.22 33R3-4697 17B9-346.45 17B7-302.24 89AB-388.94 17M3-9138 17AE-051.61 17B3-559.84 15B3-271.16 17B8-353.06 59C3-048.13 17B8-318.76 89AB-845.04 89AB-273.16 17B7-529.60 17B4-294.42 11U1-089.85 17AG-041.85 36B4-289.25 17K7-2553 89E1-217.75 15K1-462.91 89B1-279.68 15B1-389.30 89G2-048.71 29X1-775.02 16N4-3317 29E1-034.45 89AA-694.21 89B1-962.00 89AT-025.53 18B3-010.18 89AB-829.59 89B1-865.96 89B1-602.99 89H1-109.52 89AC-395.09 89H1-061.67 36A2-005.33 29Y1-052.84 29Y5-737.21 29C1-969.60 15AP-033.79 17B6-220.65 29H8-8060 16R6-6511 34A-842.34 36K5-1989 90B5-027.42 89AT-036.77 36AE-209.54 89B1-997.67 15B3-073.03 35AA-510.71 89B1-873.16 89AC-104.35 89B1-816.62 89G2-031.99 89AB-642.15 15C1-504.74 17B6-547.24 15AA-481.84 15AA-507.31 15G1-080.03 17B4-126.95 18B1-389.71 18G1-501.20 18H1-483.39 23B1-388.78 26AK-020.24 26L1-163.23 28F8-076.13 29BN-015.73 29Y3-616.85 34AA-148.97 34AS-125.96 34B1-617.22 34B3-096.08 34B3-931.98 34N5-5160 89AH-001.76 89F1-110.10 89K8-9470 90B2-695.86 99AA-341.70 15B2-111.36 15AA-736.55 34P6-4395 34E1-375.79 36G5-093.69 15K-531.25 34B4-964.60 30M3-6383 89B1-456.09 15AB-808.37 26AM-042.50 89F1-653.15 15F1-014.25 34D1-336.29 34P7-6019 73B1-407.71 29AH-255.85 29E1-425.14 89K8-5316 89F1-435.02 15G1-848.10 29AH-894.33 15AB-754.73 29D2-593.25 15AH-138.40 68G1-348.46 89AA-330.23 15AC-674.49 17B8-442.59 99AB-510.64 30N9-3968 89C1-066.98 99AK-052.59 15AB-401.36 15C1-448.61 15N1-112.73 25AB-031.04 26AG-037.55 28E1-190.44 29AC-065.57 29G1-378.45 29L5-427.50 29N1-803.67 29X1-603.59 30K6-8334 34AC-062.45 88E1-300.45 89AA-235.65 89AA-240.75 89AB-107.10 89AG-020.38 89F1-475.99 98E1-805.28 15P1-018.21 29Y3-353.47 34S1-228.63 59X3-806.65 89F1-338.85 89F1-654.22 15B1-952.30 36M4-3508 34B5-179.87 29L5-620.47 29AH-914.77 29L1-810.02 19AA-611.61 29AH-573.01 34B2-848.90 15AB-330.63 34P1-3090 17B6-274.06 15A-996.00 15A-746.68 34A-094.39 29E-233.92 29E-144.12 17A-163.80 15A-892.28 35H-045.92 29M-1846 89C-236.51 30G-026.83 30M-359.51 90RM-002.32 30E-160.88 60A-644.27 17A-382.68 14A-319.15 18A-317.47 15A-673.46 29D-105.32 19A-076.36 15K-628.49 15B-178.31 29K-032.84 30F-1280 30K-992.93 29E-783.54 89A-393.27 29H-455.15 18A-378.89 30F-311.00 29E-171.07 29H-129.68 89A-522.22 35A-705.78 20H-075.95 89A-840.44 15C-374.71 29E-873.00 30K-926.70 15B-408.90 30D-678.87 34A-351.51 17A-483.40 17A-466.92 15A-367.49 17A-280.12 17A-177.76 29X-8803 17A-332.75 30C-388.85 89A-558.95 17A-432.02 30L-563.43 26H-007.10 79A-344.88 15A-253.34 89H-157.45 30K-944.66 15H-143.64 89A-339.19 99A-390.07 17A-728.48 17H-052.67 30H-249.05 14H-107.81 19H-090.98 17A-228.01 15B-354.33 15A-351.75 17H-038.76 15K-785.37 34C-358.03 30M-266.66 17A-512.02 15C-441.34 20A-589.94 37K-734.81 30H-202.28 20A-875.55 30L-468.45 15C-464.41 51M-808.24 30A-655.26 34A-569.26 89H-231.65 15K-577.05 29H-193.95 15K-129.58 18A-297.12 30A-806.79 17A-186.44 15H-321.29 17A-303.94 18A-707.27 15K-323.48 43H-164.35 14K-074.63 30M-645.19 89C-285.84 37F-005.54 15B-368.69 17A-102.54 35H-026.00 30K-377.39 34A-835.35 29E-920.10 89A-930.27 17A-364.67 17A-359.15 30H-450.99 17A-348.93 89A-404.40 51C-625.50 29D-225.45 12T1-235.82 89AB-639.78 89AB-162.42 89C2-040.32 30K-948.32 30G-618.14 20C1-037.37 89C2-040.52 89C2-042.54 34C-439.38 30G-481.91 30E-813.50 17AF-011.49

14K-235.72 15A-616.86 17A-000.08 17A-610.20 17C-075.82 24H-054.64 29E-880.10 30F-053.97 30G-599.11 30H-608.77 34F-005.91 89A-781.16 89A-800.53 89C-164.62 89H-146.36 89H-183.19 90A-355.13 99E-013.78

30A-606.49 30B-427.90 15A-552.66 29H-010.99 30A-459.34 30K-156.88 30K-926.40 30M-834.22 51H-907.17 89A-104.16 89A-221.77 89A-251.54 89A-255.85 89A-264.26 89A-398.00 89A-428.56 89A-770.14 89H-052.79 89A-106.41 89A-142.06 89A-350.24 89A-419.08 89A-769.79 89A-962.22 89C-268.39 89C-299.63 99A-335.59

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Công an Hưng Yên khuyến cáo: Mọi tổ chức, cá nhân truy cập trang Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên, để nắm bắt các thông tin về Trật tự an toàn giao thông. Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về Trật tự an toàn giao thông. Tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về Trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm pháp luật về Trật tự an toàn giao thông.

Thông tin cung cấp chính xác phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Mọi thông tin Nhân dân cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối. SĐT Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên: 0794.89.89.89. Địa chỉ: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Mức phạt lỗi quá tốc độ theo Nghị định 168

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