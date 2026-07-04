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Crystal Bay thông tin nóng: Phó Giám đốc Phan Hoàng Phong Thu đã về nhà, không bị khởi tố vụ hợp đồng kỳ nghỉ

PHAN TRANG
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Thông tin trên được Tập đoàn Crystal Bay công bố công khai trên website chính thức. Doanh nghiệp cũng cho biết 8 nhân viên bị khởi tố đã nghỉ việc trước đó, từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025.

Bà Phan Hoàng Phong Thu - Phó Giám đốc hành chính – truyền thông nội bộ Crystal Bay

Tập đoàn Du lịch Crystal Bay (CBG) hôm 3/7 đã tiếp tục gửi thư ngỏ cập nhật thông tin liên quan đến Thẻ Du lịch Crystal Bay và quyền lợi khách hàng. Thông tin được đăng tải công khai trên website tập đoàn.

Theo đó, Crystal Bay cho biết thông tin cập nhật ngày 1/7/2026 ghi nhận bà Phan Hoàng Phong Thu, Phó Giám đốc phụ trách hành chính – truyền thông nội bộ của tập đoàn, đã về nhà sau khoảng hơn hai tuần tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra.

“CBG được biết, bà Phan Hoàng Phong Thu không có lệnh tạm giữ từ cơ quan chức năng và không bị khởi tố”, thông cáo cho biết cho biết.

Ngoài ra, tập đoàn này cho biết, 8 nhân sự được một số phương tiện truyền thông gọi là nhân viên của Công ty Thẻ Crystal Bay (công ty phân phối thẻ du lịch Crystal Bay, nơi tập đoàn mẹ nắm tỷ lệ cổ đông chi phối ) thực chất là các nhân viên cũ đã nghỉ việc trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025.

“Các thông tin chi tiết liên quan đến quá trình làm việc giữa Crystal Bay và cơ quan công an đã được thể hiện tại Biên bản làm việc giữa Crystal Bay và PC03 Công an Hà Nội cùng các tài liệu liên quan”, thông cáo nhấn mạnh.

Phóng sự VTV đưa tin về việc điều tra vụ án lừa đảo thẻ kỳ nghỉ tại công ty Crystal Bay.

Trước đó, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 21 vụ án tại 23 doanh nghiệp, đồng thời khởi tố 187 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp bị khởi tố có CTCP Thẻ Du lịch Crystal Bay.

Điều bất ngờ về 34 chủ tịch, giám đốc trong vụ lừa đảo kỳ nghỉ lớn nhất lịch sử
Crystal Bay thông tin nóng: Phó Giám đốc Phan Hoàng Phong Thu đã về nhà, không bị khởi tố vụ hợp đồng kỳ nghỉ - Ảnh 3.Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương: Lộ thủ đoạn tinh vi của Giám đốc PNJ-LAP Đặng Ngọc Thảo

Đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

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Tags

hợp đồng kỳ nghỉ

Phan Hoàng Phong Thu

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