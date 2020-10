CPI tăng 0,09%, thấp nhất trong 5 năm

Theo cơ quan thống kê, các yếu tố chủ yếu tác động tới chỉ số giá tiêu dùng là giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình nhằm tiệm cận với giá thị trường và ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

CPI tháng 10/2020 tăng 0,09% so với tháng trước; tăng 0,09% so với tháng 12/2019 và tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 10 tháng năm 2020 tăng 3,71% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, nhóm giáo dục tăng nhiều nhất với 1,35% (dịch vụ giáo dục tăng 1,52% làm CPI chung tăng 0,08%) do trong tháng có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lộ trình tăng học phí cho năm học mới 2020-2021.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng - tăng 0,29%, chủ yếu do giá gas tăng 1,77% (làm CPI chung tăng 0,03%); Nhóm đồ uống và thuốc lá - tăng 0,08%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép - tăng 0,06%; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế - tăng 0,01%; Nhóm hàng hóa, dịch vụ khác - tăng 0,09%.

Một số nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch - giảm 0,18%; Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống - giảm 0,13% (trong đó, lương thực tăng 0,16%; thực phẩm giảm 0,28%); Nhóm giao thông - giảm 0,08%; Nhóm bưu chính - viễn thông - giảm 0,03%.

Riêng nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không thay đổi.Lạm phát cơ bản tháng 10/2020 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,88% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2020 tăng 2,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.

