CPI bình quân quý 1/2021 tăng thấp nhất trong 20 năm

Ngoài ra, so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3 tăng 1,16%. Đây được đánh giá là mức thấp nhất kể từ năm 2016. Như vậy, CPI bình quân quý 1/2021 tăng 0,29%, và là mức tăng thấp nhất trong 20 năm qua.

Bên cạnh đó, trong tháng 3/2021, lạm phát cơ bản giảm 0,12% so với tháng trước và tăng 0,73% so với cùng kỳ năm 2020. Lạm phát cơ bản bình quân quý 1/2021 tăng 0,67% so với bình quân cùng kỳ năm ngoái.

Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 3/2021 giảm 2,97% so với tháng trước; giảm 0,63% so với tháng 12/2020 và tăng 16,84% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3/2021 tăng 0,23% so với tháng trước; giảm 0,11% so với tháng 12/2020 và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thêm vào đó, chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản quý 1/2021 tăng 1,34% so với quý 4/2020 và tăng 4,54% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp tăng 1,04% và tăng 0,27%.

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ tăng 0,01% và giảm 0,27%; chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 2,14% và 4,63%.

Đồng thời, chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý 1/2021 tăng 0,75% so với quý 4/2020 và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020; chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá tăng 1,54% và tăng 1,2%. Tỷ giá thương mại hàng hóa quý 1/2021 giảm 0,78% so với quý 4/2020 và giảm 1,49% so với cùng kỳ năm ngoái.