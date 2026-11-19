Il-114-300 được thiết kế để hoạt động trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất, với khả năng cất - hạ cánh trên đường băng phủ đầy tuyết.

Nhà máy Hàng không Ilyushin - một công ty con của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (thuộc Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec) và Polar Airlines đã ký hợp đồng mua 6 máy bay chở khách khu vực sử dụng động cơ turbine cánh quạt loại Il-114-300.

Lễ ký kết chính thức diễn ra với sự hiện diện của ông Aisen Nikolaev - người đứng đầu Cộng hòa Sakha - Yakutia, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc tế "Giao thông vận tải Nga", được tổ chức từ 18/11 đến 20/11 tại Moskva.

Văn bản được ký bởi ông Daniil Brenerman - Giám đốc điều hành của Ilyushin Airlines, và ông Vasily Chin-Fyu - Quyền Giám đốc điều hành của hãng hàng không Polar Airlines.

Theo những điều khoản của hợp đồng, 5 máy bay Il-114-300 sẽ được giao cho khách hàng vào năm 2029 và 1 chiếc còn lại vào năm 2030.

“Việc ký kết ngày hôm nay một lần nữa khẳng định nhu cầu về máy bay Il-114-300 trên các tuyến đường bay khu vực của đất nước chúng ta, đặc biệt là ở Viễn Đông.

Máy bay này được thiết kế để hoạt động trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất, với khả năng cất cánh và hạ cánh trên đường băng phủ đầy tuyết. Yakutia sẽ là môi trường hoạt động lý tưởng của Il-114-300”, ông Daniil Brenerman nhấn mạnh.

Máy bay Il-114-300 bắt đầu được giao hàng loạt cho các hãng hàng không Nga.

Hãng hàng không Polar Airlines hiện đang vận hành đội bay gồm các máy bay An-24 thế hệ cũ, chúng tương đương với Il-114-300 về mục đích sử dụng nhưng dĩ nhiên tính năng và độ tiện nghi đều kém xa.

Công ty này hiện đang phục vụ hơn 150.000 hành khách mỗi năm, chiếm khoảng 6% tổng số chuyến bay chở khách trong Khu vực Viễn Đông.

Hãng cung cấp kết nối vận tải trên hơn 20 tuyến đường không, đây là doanh nghiệp duy nhất hoạt động trên hầu hết khu vực xa xôi phía Đông nước Nga.