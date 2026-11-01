Cột mốc lịch sử khi tiêm kích Rafale M hạ cánh xuống tàu sân bay INS Vikrant

Một chiếc máy bay chiến đấu Rafale M phiên bản hải quân đã hạ cánh lần đầu tiên trên tàu sân bay INS Vikrant của Ấn Độ.

Rafale M của Pháp sẽ thay thế những tiêm kích MiG-29K/KUB do Nga chế tạo, hiện đang là xương sống trong Lực lượng hàng không hải quân Ấn Độ

Được biết chiếc Rafale M đã hạ cánh thành công xuống boong tàu ngay trong lần thử nghiệm đầu tiên, Ấn Độ lưu ý đây là "những bước đầu tiên hướng tới việc đưa tiêm kích vào hoạt động trong biên chế hạm đội".

Ấn phẩm Defense Security Asia cho biết thêm, cuộc hạ cánh nói trên được thực hiện bởi tiêm kích của Hải quân Pháp, do một phi công người Pháp điều khiển.

Bài kiểm tra cung cấp một môi trường thử nghiệm thực tế để xem liệu tiêm kích Pháp có đáp ứng được các yêu cầu của Ấn Độ ngoài môi trường được kiểm soát của một cơ sở trên đất liền hay không.

Tiêm kích Rafale M được thiết kế để hoạt động từ tàu sân bay Charles de Gaulle của Hải quân Pháp, sử dụng máy phóng để cất cánh và cáp hãm đà để hạ cánh.

Trong khi đó các tàu INS Vikrant và INS Vikramaditya sử dụng phương pháp cất cánh qua đường băng dốc kiểu nhảy cầu, máy bay tăng tốc bằng lực đẩy của động cơ, sau đó sử dụng chiếc mũi dốc để đạt quỹ đạo ban đầu.

Vì đường dốc thay đổi quỹ đạo của máy bay khi cất cánh nhưng không cung cấp gia tốc bổ sung như máy phóng cho nên việc cất cánh an toàn phụ thuộc vào khối lượng máy bay, lực đẩy sẵn có, chiều dài đường băng và các điều kiện bên ngoài.

Những cuộc thử nghiệm sơ bộ tại tổ hợp mặt đất của Căn cứ Không quân Hansa ở Goa đã chứng minh tính khả thi của việc cất cánh đối với tiêm kích Rafale M từ sàn tàu kiểu nhảy cầu.

Tiêm kích Rafale M hạ cánh xuống tàu sân bay INS Vikrant.

Tháng 4/2025, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với Pháp trị giá khoảng 7,5 tỷ USD để mua 26 tiêm kích Rafale M cho lực lượng hàng không hải quân, bao gồm cả việc sử dụng trên tàu sân bay INS Vikrant.

Theo hợp đồng, Hải quân Ấn Độ sẽ nhận được 26 chiến đấu cơ Rafale M, trong đó 4 chiếc thuộc cấu hình hai chỗ ngồi, không được thiết kế để hoạt động từ tàu sân bay.

Chúng sẽ được sử dụng tại các sân bay trên đất liền trong quá trình huấn luyện và duy trì trình độ phi công, trước khi họ chính thức điều khiển chiếc Rafale M một chỗ ngồi trên hàng không mẫu hạm.

Rafale M sẽ thay thế MiG-29K/KUB trong Hải quân Ấn Độ, hiện đang là nền tảng của lực lượng tác chiến trên tàu sân bay nước này, nhưng đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về độ tin cậy và chất lượng lắp ráp.

Những chiếc Rafale M đầu tiên dự kiến sẽ đến Ấn Độ vào khoảng giữa đến cuối năm 2028, hoặc đầu năm 2029, và việc giao hàng hoàn tất vào khoảng năm 2030 - 2031.

Vào tháng 2/2026, xuất hiện thông báo cho biết Ấn Độ dự định đặt mua thêm 31 máy bay chiến đấu Rafale M, ngoài 26 chiếc đã được ký hợp đồng trước đó.

Nếu bản kế hoạch này được thực hiện, tổng số tiêm kích hạm của Pháp được đặt hàng cho Hải quân Ấn Độ sẽ tăng lên tới 57 chiếc.