Dự án Golden Dome, bao gồm việc tạo ra một kiến trúc phòng thủ tên lửa nhiều lớp cho lục địa Mỹ, đã vượt qua các cuộc thử nghiệm đầu tiên.

Thông tin này được Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố trên trang X của ông. Được biết hiện Mỹ sở hữu một loạt các phương tiện cảm biến trên không gian, trên mặt đất và trên biển, có khả năng phát hiện, theo dõi, phân biệt và cung cấp dữ liệu về những mối đe dọa tiềm tàng.

"Sử dụng công nghệ năng lượng định hướng tiên tiến nhất, hệ thống Phòng thủ Động và Tự hủy (DDAD) đã phát hiện, dẫn hướng và vô hiệu hóa nhiều mối đe dọa một cách hoàn hảo và tự động. Bài kiểm tra này được tiến hành đúng kế hoạch và đã vô hiệu hóa mọi mối đe dọa một cách linh hoạt", người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết.

Những thành phần chính của chương trình bao gồm:

- Nhóm vệ tinh gồm các nền tảng theo dõi và nhận dạng nhằm phát hiện mọi vụ phóng tên lửa trong thời gian thực.

- Tên lửa đánh chặn động năng được triển khai trong không gian, trên biển và trên đất liền.

- Hệ thống năng lượng định hướng, chẳng hạn như laser mạnh, để đánh chặn trong giai đoạn phóng.

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để tăng tốc độ giao tiếp giữa các cảm biến và vũ khí.

Các hệ thống này bao gồm Radar phát hiện tầm xa (LRDR), Radar cảnh báo sớm nâng cấp (UEWR), Radar di động của Lục quân và Hải quân (AN/TPY-2), Radar băng tần X của Hải quân (SBX-1) và Hệ thống hồng ngoại trên không gian (SBIRS).

Một số hệ thống trong đó là tổ hợp cũ đã được nâng cấp để theo dõi nhiều loại mối đe dọa cùng lúc và giảm yêu cầu về nhân lực. Tập đoàn Lockheed Martin cũng là một đối tác trong dự án này.

Hệ thống Golden Dome đã hoàn thành những bài thử nghiệm đầu tiên.

Ngày 21/5/2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome trị giá 175 tỷ USD. Đây là tổ hợp phòng thủ trên không và trên mặt đất được thiết kế để đánh chặn mọi tên lửa phóng về phía Mỹ từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

Hệ thống này được mô phỏng theo Iron Dome của Israel nhưng có quy mô lớn hơn nhiều, sẽ kết hợp các cảm biến và tên lửa đánh chặn đặt trên mặt đất và trong không gian, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ triển khai vũ khí ngoài vũ trụ.

Quốc hội Mỹ từng bày tỏ sự hoài nghi về chi phí và tính khả thi của dự án "Mái vòm Vàng". Việc đối phó với lực lượng của các đối thủ ngang bằng hoặc gần ngang bằng có thể đòi hỏi sự gia tăng cả về mức độ tinh vi và sức mạnh của hệ thống phòng thủ tên lửa.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội đã ước tính chi phí của một hệ thống đánh chặn không gian hạn chế, được thiết kế chỉ để chống lại mối đe dọa từ các quốc gia thù địch đã lên tới hơn 500 tỷ USD, so với con số 175 tỷ USD mà ông Trump tuyên bố.

Theo kế hoạch hiện tại, dự án này sẽ đòi hỏi những tiến bộ đáng kể trong phạm vi phủ sóng cảm biến, quản lý tác chiến và độ tin cậy của tên lửa đánh chặn, chưa kể đến những khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn chưa từng có.