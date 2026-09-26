Cột mốc lịch sử khi Mỹ bắt đầu vận hành độc lập UAV chiến đấu FQ-44A Fury

Máy bay chiến đấu không người lái YFQ-44A Fury sẽ mở ra cuộc cách mạng trong Không quân Mỹ.

Không quân Mỹ (USAF) đã bắt đầu vận hành máy bay chiến đấu không người lái FQ-44A Fury của riêng mình từ căn cứ Anduril sau khi chiếc phi cơ đầu tiên được bàn giao. Thông tin này được Công ty Anduril Industries công bố trên tài khoản X chính thức của họ.

Theo thông báo, chiếc FQ-44A Fury đầu tiên đã được giao cho USAF vào tháng 8. Hiện nay, các quân nhân đang vận hành máy bay này mà không cần sự hướng dẫn trực tiếp từ nhân viên của Anduril.

Chiếc Fury đã được đưa đến một đơn vị thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Creech, nơi quân đội đang thực hành sử dụng nó cùng với các máy bay có người lái.

Sau khi bàn giao, Quân đội Mỹ bắt đầu cho máy bay thực hiện nhiều hoạt động mỗi ngày, trong khi sự hiện diện của các chuyên gia của công ty sản xuất tại căn cứ giảm đi đáng kể.

Máy bay YFQ-44A Fury trong quá trình huấn luyện nạp vũ khí tại Căn cứ Không quân Creech.

Vào tháng 7, FQ-44A đã được thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Creech như một phần của khái niệm Triển khai Chiến đấu Linh hoạt. Vào thời điểm đó, một người điều khiển của Không lực Mỹ có thể tự mình chuẩn bị và phóng máy bay sau vài giờ huấn luyện.

Trong các bài kiểm tra, chiếc Fury đã bay cùng với tiêm kích F-35. Tuy nhiên, F-35 chưa điều khiển trực tiếp máy bay không người lái - thiết bị hoạt động dưới sự kiểm soát của hệ thống Tự động hóa Nhiệm vụ (Mission Autonomy) riêng của nó.

Ngoài ra, vào mùa Hè, Fury đã tiến hành thử nghiệm toàn bộ quy trình tiêu diệt mục tiêu trên không. Nó nhận chỉ định mục tiêu từ bên ngoài, xử lý thông qua hệ thống Lattice tự động và sử dụng tên lửa AIM-120 AMRAAM.

Vào tháng 9, Không lực Mỹ chính thức đặt tên cho máy bay là FQ-44 Fury. Đây là loại Máy bay Chiến đấu Hợp tác (CCA) thứ hai trong giai đoạn đầu của chương trình, trước đó chiếc FQ-42 của General Atomics được đặt tên là Vengeance.

Cả hai loại máy bay này đều được chế tạo như một phần của chương trình CCA và được thiết kế để hoạt động cùng với tiêm kích có người lái, mở rộng tầm bay, khả năng nhận thức tình huống và năng lực chiến đấu của chúng.

Không lực Mỹ dự kiến sẽ có khoảng 500 máy bay loại này vào năm 2032 và khoảng 1.000 chiếc trong tương lai, tạo ra lực lượng chiến đấu cực mạnh.