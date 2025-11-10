HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng

Sao Đỏ |

Công ty Lockheed Martin của Mỹ đã tăng gấp đôi sản lượng và giao hệ thống HIMARS thứ 750 cho khách hàng.

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng- Ảnh 1.

Lockheed Martin đã cho biết về điều này trong một thông cáo báo chí. Doanh nghiệp khẳng định đã tăng cường đội ngũ thiết bị và tối đa hóa không gian sản xuất của nhà máy để hỗ trợ sản xuất.

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng- Ảnh 2.

Công ty cho biết: "Lộ trình hiện đại hóa của Quân đội đặt các cuộc tấn công chính xác tầm xa vào trung tâm của sự sẵn sàng và ưu thế".

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng- Ảnh 3.

"Để theo kịp, Lockheed Martin đã mở rộng năng lực sản xuất, đẩy nhanh tiến độ và triển khai các công nghệ tiên tiến giúp tăng tốc độ, quy mô và tính bền vững của quá trình chế tạo vũ khí".

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng- Ảnh 4.

Năm 2024, nhà máy Camden đã tăng sản lượng HIMARS hàng năm từ 48 lên 96 bệ phóng. Thành quả này đạt được nhờ các hợp đồng trị giá 2,9 tỷ đô la với Quân đội Hoa Kỳ, tài trợ cho thiết bị mới, bổ sung việc làm và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng- Ảnh 5.

“Tốc độ rất quan trọng, không chỉ trên chiến trường mà còn trong sản xuất. Bằng cách đơn giản quy trình và trao quyền cho nhân viên, chúng tôi có thể cung cấp vũ khí nhanh hơn cho những người cần nhất”, ông Adam Bailey - Giám đốc nhà máy Lockheed Martin tại Camden nói rõ.

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng- Ảnh 6.

Ngoài ra, công ty đã tăng gần gấp đôi sản lượng tên lửa GMLRS cho HIMARS - từ khoảng 8.000 tên lửa mỗi năm vào năm 2023 lên khoảng 14.000 tên lửa mỗi năm vào tháng 9 năm 2025.

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng- Ảnh 7.

Để đạt được kết quả này, công ty đã thu hút thêm các nhà cung cấp, sản xuất bằng robot, triển khai các công nghệ phụ trợ và thêm ca thứ hai trên dây chuyền sản xuất GMLRS.

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng- Ảnh 8.

Công ty không có kế hoạch dừng lại ở đó và có kế hoạch tăng sản lượng GMLRS lên 19.002 quả mỗi năm . Con số mới này dự kiến sẽ đạt được vào năm 2028 và sau bốn năm sẽ sản xuất 95.010 quả đạn GMLRS.

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng- Ảnh 9.

Ngoài ra, sản xuất GMLRS dự kiến sẽ được triển khai tại Australia và cung cấp cho Ba Lan ; việc sản xuất tại Australia dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất là vào năm 2025.

Cột mốc lịch sử khi hệ thống HIMARS thứ 750 xuất xưởng- Ảnh 10.

Theo thỏa thuận này, lô tên lửa GMLRS đầu tiên sẽ được sản xuất tại Australia, đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới việc xây dựng năng lực chế tạo tên lửa chính xác tại quốc gia đối tác.

Cây bút công nghệ: "Dùng thử iPhone 17 Pro sau 1 tháng, tôi nhận ra mình chẳng cần điện thoại này đến thế"
Tags

hệ thống HIMARS

Lockheed Martin

Camden

Adam Bailey

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại