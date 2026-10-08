Công viên nước từng được quốc tế vinh danh của Sun Group bất ngờ thông báo tạm ngừng hoạt động

Sun World Ha Nam – công viên nước từng được Hiệp hội Công viên nước thế giới (WWA) vinh danh với giải thưởng Leading Edge Award – vừa thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 12/10.

Theo thông báo mới nhất, Công viên nước Sun World Ha Nam sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày 12/10/2026 nhằm thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ và nâng cấp hệ thống.

Trước thời điểm tạm đóng cửa, đơn vị vận hành cho biết sẽ dành mức giá tri ân đặc biệt trong những ngày hoạt động cuối cùng, nhằm tạo thêm cơ hội để du khách tranh thủ trải nghiệm công viên trước đợt bảo trì.

Thông tin này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Sun World Ha Nam cập nhật chương trình giá vé mới. Từ ngày 1/10, công viên áp dụng mức giá đồng giá từ 100.000 đồng/người, trong khi trẻ em cao dưới 1m được miễn phí vé. Lịch hoạt động cũng được điều chỉnh theo từng ngày trong tuần.

Ảnh chụp màn hình

Sun World Ha Nam là một trong những sản phẩm giải trí đáng chú ý của Sun Group tại khu vực Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Công viên chính thức khai trương tháng 5/2025, nằm trong quần thể Sun Urban City quy mô 420 ha. Đây cũng là công viên nước chủ đề múa rối nước đầu tiên tại Việt Nam, lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống của làng Nội Rối, Hà Nam.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở việc kết hợp giữa một mô hình công viên nước hiện đại với chất liệu văn hóa bản địa. Toàn bộ công viên được chia thành 7 phân khu, đặt tên theo các vở rối nước nổi tiếng.

Tháng 10/2025, chỉ sau chưa đầy nửa năm vận hành, Sun World Ha Nam được Hiệp hội Công viên nước thế giới (World Waterpark Association - WWA) trao giải Leading Edge Award – dự án dẫn đầu về thiết kế và sáng tạo chủ đề. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận những công viên nước có ý tưởng đột phá về chủ đề, cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình vận hành.

Theo giới thiệu của Sun World, công viên có công suất thiết kế khoảng 6.500 khách/ngày, được phát triển trên diện tích 10 ha trong giai đoạn 1. Hệ thống vui chơi gồm 14 tổ hợp và 40 đường trượt, trong đó có “Song làn siêu tốc” – đường trượt ống đua song song được giới thiệu là đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á.

Sun Wolrd Hà Nam sở hữu làn trượt ống đua song song dài nhất và duy nhất tại khu vực Đông Nam Á

Việc lựa chọn múa rối nước làm chủ đề cũng tạo nên điểm khác biệt cho dự án. Thay vì xây dựng một công viên nước thuần túy dựa trên các trò chơi cảm giác mạnh, Sun World Ha Nam đưa các yếu tố văn hóa truyền thống vào không gian vui chơi hiện đại, từ cách đặt tên các phân khu đến tổng thể thiết kế.

Sau khi nhận giải thưởng của WWA, Sun World Ha Nam từng được Sun Group định vị là một sản phẩm góp phần bổ sung thêm lựa chọn vui chơi, giải trí cho khu vực phía Bắc, đồng thời khai thác chất liệu văn hóa bản địa trong phát triển du lịch.

Hiện trên website chính thức, Sun World Ha Nam cũng cập nhật thông tin vận hành và cho biết lịch hoạt động có thể thay đổi tùy thời điểm.

Với thông báo mới nhất, 12/10 sẽ là thời điểm công viên bước vào đợt tạm ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp. Trước đó, du khách vẫn có thể tranh thủ những ngày vận hành cuối cùng theo chương trình giá vé tri ân mà Sun World Ha Nam công bố.