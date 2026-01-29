Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn sẽ được bảo vệ thế nào?

Ngày 27/1, UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin, ông Đoàn Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xây dựng dự thảo Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Công viên địa chất toàn cầu. Theo đó, quy chế gồm 4 chương 18 điều do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (XTĐTTM&DL) tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan soạn thảo.

Phạm vi, nội dung chính của dự thảo liên quan đến quản lý và bảo vệ môi trường Công viên địa chất toàn cầu như: bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản địa chất, văn hóa và đa dạng sinh học, hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch… Ngoài ra, quy chế bao gồm việc điều tra, khảo sát, nghiên cứu khoa học, hoạt động xây dựng, hợp tác quốc tế, hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị hệ thống hang động, hố sụt, các giá trị địa chất khác trên địa bàn vùng Công viên địa chất toàn cầu và các hoạt động liên quan khác gắn với đặc điểm phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh.

Du khách tham gia khám phá trải nghiệm hang động nằm trong Công viên địa chất toàn cầu tại Lạng Sơn. Ảnh: Hương Phạm.

Theo tỉnh Lạng Sơn, việc xây dựng quy chế nhằm cụ thể hóa một số nội dung về quản lý, bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội bền vững.

Trung tâm XTĐTTM&DL đã tiếp nhận 15 ý kiến góp ý, trong đó có rà soát nội dung liên quan đến phân công, bàn giao trách nhiệm quản lý cho các xã, phường trong vùng Công viên địa chất toàn cầu. Đồng thời kiến nghị bổ sung một số quy định để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số điều khoản cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tiễn. Quy chế sẽ được xây dựng theo hình thức văn bản cá biệt, trong đó tập trung dẫn chiếu các điều khoản liên quan, trọng tâm vẫn là công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Unesco Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra yêu cầu với Trung tâm XTĐTTM&DL tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy chế, tập trung vào hai nhóm vấn đề chính là bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản địa chất, trình UBND tỉnh trước ngày 7/2/2026 để sớm ban hành quyết định, làm cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn có diện tích gần 5.000 km2, với hơn 100 di sản địa chất, văn hóa và khảo cổ học đặc sắc. Không chỉ mang giá trị về mặt địa chất, mà còn là nơi hội tụ của nhiều giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử cách mạng, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và đặc biệt là sự đa dạng, phong phú về văn hóa bản địa, độc đáo về lịch sử, địa chất.

Với những giá trị đặc biệt mang tầm quốc tế về địa chất, văn hóa, cảnh quan, cùng với sự quyết tâm cao và những nỗ lực không ngừng của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân địa phương và sự hỗ trợ tích cực về chuyên môn từ các bộ, ngành Trung ương, tháng 9/2024, Công viên địa chất Lạng Sơn đã được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu và được UNESCO chính thức công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO vào tháng 4/2025 vừa qua.