Công việc trợ lý của Thiên An

Mới đây, Thiên An chia sẻ khoảnh khắc đồng hành cùng con gái trong một buổi chụp ảnh. Trong đoạn story ngắn, nữ diễn viên hài hước gọi mình là "trợ lý bất đắc dĩ", theo sát nhóc tỳ từ hậu trường đến lúc lên hình, vừa chăm sóc vừa hỗ trợ con hoàn thành buổi làm việc.

Theo chia sẻ, đây là buổi chụp ảnh riêng của con gái Thiên An. Nữ diễn viên xuất hiện bên cạnh với vai trò quen thuộc của một bà mẹ: chỉnh trang trang phục, động viên tinh thần và theo dõi từng khoảnh khắc con đứng trước ống kính. Cách Thiên An nói vui "nay phải làm trợ lý ngược lại" khiến nhiều khán giả thích thú.

Thiên An chia sẻ ngày đi làm trợ lý cho con gái. Ảnh: FBNV

Dù còn nhỏ, con gái Thiên An đã sớm bộc lộ sự tự tin trước máy ảnh. Cô bé tạo dáng khá dạn dĩ, không ngại ống kính và thể hiện thần thái tự nhiên trong từng khung hình. Trước đó, nhóc tỳ cũng từng xuất hiện trong những bộ ảnh chụp cùng mẹ, thỉnh thoảng góp mặt với vai trò người mẫu nhí ở một số show diễn, cho thấy sự yêu thích với nghệ thuật từ sớm. Thiên An luôn là người ở bên, ủng hộ và tạo điều kiện để con trải nghiệm, nhưng vẫn giữ sự chừng mực cần thiết.

Thời gian qua, Thiên An hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân, thay vào đó là những cập nhật nhẹ nhàng về cuộc sống thường ngày. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho con gái, đồng thời theo học các khóa ngắn hạn để trau dồi thêm kỹ năng, chuẩn bị cho những dự định tiếp theo.

Dù còn bé nhưng con gái Thiên An rất dạn dĩ, tự tin chụp ảnh với ống kính và thỉnh thoảng còn làm người mẫu nhí ở các show diễn. Ảnh: FBNV

Sau những biến cố, Thiên An lựa chọn cuộc sống kín tiếng và dành thời gian bên con gái. Ảnh: FBNV

Cuộc sống hiện tại của cô cũng khác rất nhiều so với giai đoạn sôi nổi trước đây. Nữ diễn viên ít khi xuất hiện tại sự kiện, hạn chế lộ diện. Trên mạng xã hội, thay vì những hình ảnh đời thường rộn ràng hoặc các hoạt động nghệ thuật, cô chỉ đăng vài khoảnh khắc mang tính cá nhân: cảnh vật, góc nhà, hoặc những chia sẻ nhẹ nhàng về cuộc sống hằng ngày. Thiên An chọn cách thu mình lại, dành thời gian cho con gái và cho chính mình.

Sau những biến cố lớn, sự nghiệp Thiên An đang chững lại rõ. Ở bộ phim Cải Mả, dù vai diễn của Thiên An không bị cắt bỏ hoàn toàn nhưng loạt động thái từ ekip đoàn phim cho thấy sự dè chừng trước những ảnh hưởng từ lùm xùm của Thiên An. Theo đó, hình ảnh của cô bị gỡ khỏi các poster quảng bá trước khi phim ra mắt chính thức. Đến Cưới Vợ Cho Cha, tình hình càng rõ rệt hơn. Vai mẹ đơn thân Kiều Trang - vợ của Út Tửng ban đầu thuộc về Thiên An nhưng sau đó, toàn bộ phân đoạn có cô đều được thay thế bằng Thúy Diễm.