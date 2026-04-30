HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công ty xây dựng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tuyển dụng 50.000 lao động, lương cao nhất gần 40 triệu đồng

Thảo Vân |

Công ty Vincons (thuộc Tập đoàn Vingroup) đang triển khai kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn với khoảng 50.000 lao động trong lĩnh vực xây dựng, làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo thông báo tuyển dụng, các địa điểm làm việc bao gồm Hà Nội (Xuân Phương, Gia Lâm, Đông Anh), khu vực Sân vận động Trống Đồng (Thường Tín), Quảng Ninh (Hạ Long Xanh), TP.HCM (Cần Giờ), Đà Nẵng (Làng Vân) và Tuyên Quang (Suối Khoáng). Doanh nghiệp cho biết người lao động có thể đi làm ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Các vị trí tuyển dụng trải rộng ở nhiều hạng mục thi công như ốp lát, trát ngoài - trong, thạch cao, cốp pha, sơn bả, xây, cốt thép, cơ khí cắt cọc, bê tông, cán nền, giàn giáo ngoài và chống thấm. Đáng chú ý, đơn vị này cũng tiếp nhận lao động chưa có tay nghề và sẽ tổ chức đào tạo cơ bản trước khi làm việc.

Công ty xây dựng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tuyển dụng 50.000 lao động, lương cao nhất gần 40 triệu đồng - Ảnh 1.

Về thu nhập, mức lương được phân chia theo tay nghề. Cụ thể, lao động phụ việc có thu nhập khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng; thợ mới từ 16 đến 19 triệu đồng; thợ có kinh nghiệm từ 22 đến 26 triệu đồng; tổ trưởng nhận từ 32 đến 38 triệu đồng mỗi tháng, với điều kiện quản lý trên 15 công nhân.

Doanh nghiệp áp dụng thời gian làm việc 6 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 8 giờ. Lương được chi trả hai đợt trong tháng, vào ngày 15 và ngày cuối tháng. Người lao động được đóng bảo hiểm theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Vincons cho biết có bố trí nơi ăn ở cho công nhân ngay tại công trường, với hệ thống ký túc xá được trang bị các điều kiện sinh hoạt cơ bản như điều hòa, chăn chiếu và các vật dụng cần thiết.

Vincons được thành lập vào năm 2018, là công ty con 100% vốn của Vinhomes, chuyên làm tổng thầu cho các dự án do Vingroup và Vinhomes đầu tư. Hiện Vinhomes và công ty mẹ Vingroup triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, bao gồm các khu đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông. 

Trước đó, vào cuối năm ngoái, Vincons từng công bố kế hoạch tuyển dụng khoảng 100.000 lao động. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030, VinCons đặt mục tiêu trở thành một trong những tổng thầu xây dựng có quy mô và mức độ chuyên nghiệp cao tại Việt Nam, đồng thời hướng tới mở rộng hoạt động ra khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại