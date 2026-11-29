HMD Rise có giá mở bán khoảng 2,82 triệu đồng tại Ấn Độ, đi kèm pin 5.000mAh và trợ lý Indus AI hỗ trợ 22 ngôn ngữ của nước này.

HMD, công ty từng đưa điện thoại Nokia trở lại thị trường, vừa giới thiệu HMD Rise tại Ấn Độ. Đây là mẫu smartphone 4G phổ thông dành cho nhu cầu sử dụng hằng ngày, có nhiều điểm chung về phần cứng với HMD Arc 2 từng ra mắt tại Thái Lan hồi đầu năm, song sử dụng chip khác và chạy phiên bản Android mới hơn.

Chip phổ thông, pin 5.000mAh và có sẵn củ sạc

HMD Rise dùng chip Unisoc SC9863A 8 nhân đời cũ, đi kèm RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB có thể mở rộng bằng thẻ microSD. Trong khi đó, HMD Arc 2 sử dụng chip Unisoc T603. Màn hình của Rise có kích thước 6,517 inch, với phần khuyết hình giọt nước chứa camera selfie 5MP.

Mặt lưng máy được phối hai tông màu, bố trí cụm camera kép với cảm biến chính 13MP. HMD chưa công bố thông số camera phụ, độ phân giải màn hình hay tần số quét.

Máy có pin 5.000mAh, cùng dung lượng với Arc 2, đồng thời giữ giắc tai nghe 3,5 mm và cổng USB-C. HMD tặng kèm củ sạc trong hộp, nhưng chưa công bố công suất sạc. Trong danh mục của hãng, mẫu HMD Vibe 2 5G ra mắt tại Ấn Độ hồi tháng 5 dùng chip Unisoc T8200 mạnh hơn, hỗ trợ 5G và có pin lớn hơn khoảng 20%.

Trợ lý AI hỗ trợ 22 ngôn ngữ, giá mở bán 2,82 triệu đồng

HMD Rise chạy Android 16 Go Edition và được cam kết cập nhật bảo mật mỗi quý trong hai năm. Máy tích hợp trợ lý Indus AI do HMD phát triển cùng Sarvam AI, hỗ trợ 22 ngôn ngữ của Ấn Độ, với máy chủ và dữ liệu được lưu trữ tại nước này.

Người dùng cũng có thể tải thêm Sanchar Saathi, ứng dụng của chính phủ Ấn Độ. Ứng dụng cho phép báo cáo các trường hợp nghi lừa đảo, đồng thời hỗ trợ khóa hoặc theo dõi thiết bị bị thất lạc hay đánh cắp.

HMD Rise có ba màu phối hai tông gồm Indigo Silver, Midnight Gold và Emerald Gold. Máy sẽ được bán độc quyền qua Flipkart tại Ấn Độ từ ngày 2/12 với giá mở bán 9.999 rupee sau ưu đãi (khoảng 2,82 triệu đồng). HMD chưa công bố giá bán chính thức sau đợt ưu đãi hay kế hoạch phân phối ngoài Ấn Độ.

Ở phân khúc phổ thông, người dùng Việt cũng có vài lựa chọn hấp dẫn đáng chú ý với cấu hình khá, thiết kế đẹp như Nubia V80 Max (~3 triệu đồng), Redmi A7 Pro (~3.3 triệu đồng), OPPO A6c (~4 triệu đồng), Samsung Galaxy A07 4G (~3.5 triệu đồng).