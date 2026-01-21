Công ty tự đăng nhập rồi chuyển 220 triệu đồng từ tài khoản nhân viên: Người phụ nữ Hà Nội báo công an

Ảnh minh họa

Trước đó, vào ngày 13/01/2026, Công an xã Xuân Mai tiếp nhận tin trình báo của chị H (SN 1983; trú tại: xã Xuân Mai, TP Hà Nội) về việc bị lừa khi đăng ký xuất khẩu lao động tại nước ngoài trên facebook. Khi tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, chị được các đối tượng xưng là nhân viên hỗ trợ tư vấn tìm việc làm tại Hàn Quốc.

Sau đó, các đối tượng nhắn tin hướng dẫn chị làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng để nhận lương và yêu cầu chị cung cấp các giấy tờ cá nhân, hình ảnh chân dung để làm thủ tục cấp Visa. Sau khi có được thông tin cá nhân, các đối tượng đã thực hiện việc chiếm tài khoản ngân hàng và toàn bộ số tiền hơn 220 triệu đồng trong tài khoản. Phát hiện mình bị lừa, chị H đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Không tin vào các lời mời chào, tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài qua mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng.

- Không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ cho người lạ.

- Khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, hãy liên hệ trực tiếp các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép.

- Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, giải quyết theo quy định của pháp luật.