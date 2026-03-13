Máy bay ném bom tàng hình B-2.

Một công ty quốc phòng tư nhân tại Trung Quốc cho biết đã chặn được tín hiệu radio từ máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ trong chiến dịch quân sự tại Iran ngày 1/3.

Đây là giai đoạn mở màn cho cuộc chiến trực diện quy mô lớn giữa Mỹ - Israel và Iran, khiến giá dầu tăng vọt, vận tải biển toàn cầu gián đoạn và lạm phát leo thang.

Hệ thống AI phát hiện sớm động thái quân sự

Công ty Jingan Technology, có trụ sở tại Hàng Châu, chuyên cung cấp dịch vụ tình báo cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), khẳng định đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện tín hiệu liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ từ nhiều tuần trước khi xung đột bùng phát.

Theo Jingan Technology, hệ thống giám sát chiến tranh Jingqi đã tái tạo chuỗi tín hiệu cho thấy quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho chiến tranh.

Hệ thống này tích hợp hình ảnh vệ tinh, dữ liệu hành trình hàng không và hồ sơ quân sự công khai, từ đó phân tích các chuyến bay trinh sát, tuyến đường của máy bay vận tải và loại máy bay đóng tại căn cứ.

Công ty cho biết đã phân tích nguồn tình báo mở từ ngày 6/2, thời điểm Mỹ bắt đầu đàm phán với Iran về chương trình tên lửa. Kết quả cho thấy sự gia tăng đều đặn trong triển khai quân sự của Mỹ quanh Iran.

Trước đó, ngay từ tháng 1, hệ thống đã phát hiện bằng chứng về cuộc tập trung lực lượng lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông trong gần 20 năm, vượt cả quy mô triển khai trong chiến tranh Iraq.

Theo dõi máy bay ném bom tàng hình hiện đại nhất

Ngày 1/3, Không quân Mỹ triển khai 4 máy bay ném bom tàng hình B-2A Spirit, mang mật danh Petro 41 đến Petro 44, trong giai đoạn mở màn của Chiến dịch Epic Fury nhằm tấn công các mục tiêu tại Iran.

Jingan Technology cho biết hệ thống Jingqi đã thu được tín hiệu radio từ các máy bay B-2 khi chúng quay trở về. Đây là điều gây bất ngờ bởi B-2 Spirit được coi là một trong những dòng máy bay tàng hình tiên tiến nhất từng được chế tạo. Công ty khẳng định đã tái dựng đường bay của B-2 bằng công nghệ độc quyền.

Trên trang web, Jingan Technology mô tả Jingqi là hệ thống cảnh báo sớm quân sự, có khả năng giám sát động thái huy động lực lượng và hỗ trợ thu thập tình báo trong các khu vực xung đột.

Cuộc đối đầu Mỹ - Iran đang cho thấy diện mạo của chiến tranh tương lai, khi AI nổi lên như một chiến trường mới và khốc liệt trong cạnh tranh quân sự toàn cầu.