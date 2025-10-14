Công ty trong hệ sinh thái NextTech phản hồi tin đồn “ngừng giao dịch”

Ngày 13/10, Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô (Vimo/MPOS) - đơn vị vận hành các dịch vụ thanh toán mPOS, QR thuộc hệ sinh thái NextTech - phát thông báo chính thức bác bỏ tin đồn “tạm ngừng giao dịch” lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông cáo được công bố, doanh nghiệp khẳng định toàn bộ hệ thống mPOS, QR và các dịch vụ thanh toán của Vimo vẫn hoạt động bình thường, không có bất kỳ thông báo hay kế hoạch tạm dừng giao dịch nào. Vimo cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát, xử lý các trường hợp phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của công ty.

Vimo cũng khuyến cáo đối tác và khách hàng chỉ nên theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của công ty, bao gồm website, fanpag hoặc liên hệ hotline của doanh nghiệp để xác minh thông tin. Công ty nhấn mạnh cam kết duy trì hoạt động ổn định, an toàn và minh bạch, đảm bảo mọi giao dịch thanh toán của khách hàng diễn ra thông suốt.

Trong thông cáo Vimo phát đi vào 8/10 nêu rõ, dự án tiền số AntEx là hoạt động đầu tư cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), không liên quan đến hoạt động hay sở hữu của công ty. Đại diện pháp luật hiện tại của Vimo là ông Đỗ Công Diễn, người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động doanh nghiệp.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận tố giác liên quan đến dự án tiền ảo AntEx. Tại buổi họp báo của Bộ Công an ngày 6/10, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long, xác nhận đã nhận đơn tố cáo và đang tiến hành xác minh, trong đó có trường hợp thiệt hại khoảng 2.000 USD. Các phòng nghiệp vụ về an ninh mạng, kinh tế và hình sự được giao phối hợp xử lý vụ việc.

NextTech, tiền thân là Công ty CP Giải pháp phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), được thành lập năm 2001 với số vốn ban đầu 2 triệu đồng. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, đến tháng 2/2013, doanh nghiệp đổi tên thành NextTech Group.

Đến năm 2020, ông Nguyễn Hòa Bình nắm giữ 70% vốn và giữ chức Chủ tịch HĐTV, trong khi bà Đào Lan Hương, vợ cũ của ông, sở hữu 30% và sau đó đã rút toàn bộ vốn. Cùng năm, ông Nguyễn Huy Hoàng trở thành cổ đông mới.

Khi NextTech tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 500 tỷ đồng vào cuối năm 2020, cơ cấu cổ đông gồm ông Bình (70%), ông Hoàng (10%) và ông Đào Minh Phú (20%), người sau đó đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, vốn điều lệ của NextTech giảm mạnh còn 4,2 tỷ đồng, với ông Bình vẫn sở hữu 70%, ông Hoàng 29,5% và xuất hiện cổ đông mới là Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải (0,5%).

Bên cạnh đó, Công ty CP Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng, một thành viên trong hệ sinh thái NextTech, cũng ghi nhận biến động tương tự. Thành lập năm 2012 với vốn 52,7 tỷ đồng, từng nâng lên gần 370 tỷ, song đến đầu năm 2024 chỉ còn khoảng 52 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 85% so với trước.