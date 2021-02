Công ty tổ chức bốc thăm, ai cũng mừng cho người bốc trúng 3.000 USD nhưng khi vô tình đọc 1 mảnh giấy trong hòm phiếu, chàng trai phát hiện ra sự thật cay mũi

Trong xã hội xô bồ này, vẫn luôn tồn tại những mảnh ghép ấm áp lòng người.



Kỳ tích đêm Noel

Đêm Noel mỗi năm, công ty nọ luôn có truyền thống tổ chức một đêm liên hoan, cùng rút thăm trúng thưởng.

Quy tắc rút thăm trúng thưởng như sau: Mỗi nhân viên phải nộp 10 USD làm tiền đặt cọc. Cả công ty có tổng cộng 300 người, nói cách khác, sẽ thu được tổng số tiền là 3000 USD, nếu người nào may mắn được rút tên, sẽ được lĩnh toàn bộ số tiền này về nhà.

Woa! Quả thật là một phần thưởng hậu hĩnh! Cho nên mỗi năm, mọi người đều luôn rất mong chờ nó, năm nay cũng không ngoại lệ.

Đến ngày rút thưởng, cả văn phòng ngập tràn không khí náo nhiệt, ai cũng háo hức viết tên mình lên mảnh giấy, bỏ vào hòm rút thưởng. Nhưng khi ấy, có một chàng thanh niên trẻ có vẻ do dự khi đặt bút viết.

Bởi vì lúc này chàng trai nghĩ đến cô tạp vụ trong công ty có đứa con trai bệnh tật ốm yếu sắp phải làm phẫu thuật, nhưng cô ấy lại không có tiền trả phí phẫu thuật, điều ấy khiến cô vô cùng muộn phiền.

Cho nên, dù cho anh ta biết rằng cơ hội rút trúng là vô cùng mong manh, chỉ có 1/300 nhưng anh ta vẫn muốn ghi tên cô tạp vụ ấy lên mảnh giấy này.

Thời gian hồi hộp sắp đến, ông chủ lật qua lật lại trong hòm phiếu rút thăm, cuối cùng rút ra một mảnh giấy, còn cậu thanh niên thì không ngừng cầu nguyện trong lòng: Cầu mong cô tạp vụ sẽ trúng thưởng…

Ảnh minh họa.

Rồi cũng đến lúc người đứng đầu công ty thận trọng tuyên bố tên người trúng thưởng.

Kỳ tích xảy ra rồi! Người trúng thưởng lại chính là cô tạp vụ! Cả văn phòng vang lên tiếng hoan hô, cô lao công vội vã bước lên bục nhận thưởng, có vẻ cô đã vui mừng đến khóc, cô xúc động nói: "Tôi quả thật rất may mắn! Có được số tiền này, con trai tôi lại có hi vọng rồi!"

Khi buổi liên hoan bắt đầu, chàng trai trong lòng vừa nghĩ đến "Kỳ tích đêm Noel" vừa bước đến phía hòm rút thưởng. Anh ta đưa tay nhặt lấy một mảnh giấy, lơ đãng mở ra, vậy mà lại là tên của cô tạp vụ!

Anh ta vô cùng ngạc nhiên, liền tiếp tục nhặt thêm mấy tờ nữa, trên đó dù nét chữ khác nhau, nhưng đều viết cùng một cái tên, tất cả đều viết tên cô tạp vụ.

Cậu thanh niên khóe mắt hoe đỏ, anh ta bất ngờ nhận ra, trên đời này thực sự có kỳ tích đêm noel, chỉ là, kỳ tích ấy không phải từ trên trời rơi xuống, mà là do chính con người cùng tạo nên.

Mua rau

Buổi chiều một ngày nọ, tôi cùng một người bạn của mình cùng nhau đi dạo ở ngoại ô thì bỗng nhiên, một bà lão ăn mặc rách rưới đi đến, trong tay còn cầm theo một túi rau củ để bán. Rau củ của bà quả thực bán rất ế, nhiều lá rau còn đã khô héo mất nước, trên mặt lá còn có cả vết sâu với côn trùng cắn.

Ảnh minh họa.

Nhìn bà cụ cầm rau, bạn tôi không hề do dự, lập tức mua liền ba túi; bà cụ còn ngại ngùng giải thích rằng: "Những bó rau này là do tôi tự trồng, nhưng do trận mưa lần trước nên rau mới nát hết cả, rất xin lỗi cậu." Người bạn tôi nói không sao.

Sau khi bà cụ rời đi, tôi liền hỏi bạn mình: "Cậu về nhà định ăn hết chỗ rau này hả?"

Cậu ấy không cần nghĩ ngợi gì liền trả lời tôi: "Không, mấy bó rau này đều không thể ăn được nữa rồi."

"Thế cậu còn mua về làm gì?"

"Bởi vì chỗ rau này chắc chắn không có ai mua. Nếu như tớ cũng không mua, vậy thì ngày hôm nay bà lão kia sẽ không có thu nhập."

Sự lương thiện tốt bụng của cậu bạn khiến tôi ngưỡng mộ, tôi liền đuổi theo bà lão, mua giùm bà một ít rau nữa.

Bà lão vui mừng nói với tôi: "Tôi bán cả ngày hôm nay, cũng chỉ có cô cậu mua hộ tôi, thực sự vô cùng cảm ơn hai người."

Dù chỉ là mấy bó rau đã hỏng, nhưng lại mang đến cho tôi một bài học quý giá.

Đọc xong hai mẩu chuyện trên, trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp, cũng cảm nhận sâu sắc được khi chúng ta rơi vào khó khăn, cũng sẽ mong có kỳ tích đến với bản thân; nhưng hi vọng rằng vào lúc chúng ta có khả năng, cũng đừng quên đưa tay giúp đỡ những người bên cạnh mình.