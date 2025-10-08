Ngày 7/10, Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô phát công văn chính thức gửi khách hàng, đối tác liên quan đến thông tin Cơ quan Công an TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình và dự án AntEx.

Theo công văn, Công ty Vi Mô khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của Công ty.

"Ông Nguyễn Hòa Bình không tham gia vào hoạt động điều hành của Công ty Vi Mô. Công ty có đội ngũ nhân sự điều hành độc lập và vận hành theo cơ cấu quản trị doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch. Công ty Vi Mô hiện do ông Đỗ Công Diễn là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật", công văn của Công ty Vi Mô khẳng định.

Công ty này cũng cho biết mọi hoạt động hợp tác, triển khai dịch vụ và hỗ trợ khách hàng của công ty (bao gồm các sản phẩm mPOS, TingBox, Vimo, …) vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi các thông tin liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Hòa Bình và dự án AntEx.

Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô được thành lập năm 2013, là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch.

Công ty Vi Mô có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng (tính đến 31/12/2022), hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử và chuyển đổi số. Vi Mô đã cho ra đời các dịch vụ như ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ,...



