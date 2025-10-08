HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech phủ nhận liên quan đến dự án Antex, khẳng định Shark Bình không tham gia điều hành

Phan Trang |

Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô khẳng định các hoạt động công ty vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi thông tin cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình.

Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech phủ nhận liên quan đến dự án Antex, khẳng định Shark Bình không tham gia điều hành- Ảnh 1.

Ngày 7/10, Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô phát công văn chính thức gửi khách hàng, đối tác liên quan đến thông tin Cơ quan Công an TP. Hà Nội đang tiến hành điều tra và xác minh vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình và dự án AntEx. 

Theo công văn, Công ty Vi Mô khẳng định dự án AntEx là dự án đầu tư cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình, không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của Công ty. 

"Ông Nguyễn Hòa Bình không tham gia vào hoạt động điều hành của Công ty Vi Mô. Công ty có đội ngũ nhân sự điều hành độc lập và vận hành theo cơ cấu quản trị doanh nghiệp rõ ràng, minh bạch. Công ty Vi Mô hiện do ông Đỗ Công Diễn là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật", công văn của Công ty Vi Mô khẳng định. 

Công ty này cũng cho biết mọi hoạt động hợp tác, triển khai dịch vụ và hỗ trợ khách hàng của công ty (bao gồm các sản phẩm mPOS, TingBox, Vimo, …) vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi các thông tin liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Hòa Bình và dự án AntEx.

Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô được thành lập năm 2013, là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghệ NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch. 

Công ty Vi Mô có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng (tính đến 31/12/2022), hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử và chuyển đổi số. Vi Mô đã cho ra đời các dịch vụ như ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ,...

Vận hành đường sắt cao tốc 7,2 tỷ đô do Trung Quốc xây, "hàng xóm Việt Nam" khen quá tốt: Muốn có thêm nữa


Tags

tập đoàn công nghệ

Nguyễn Hoà Bình

Công an TP. Hà Nội

Công ty Vi Mô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại