Công ty tài chính không dám cho vay mới vì khách hàng “chây ì” trả nợ ngày một nhiều, xuất hiện loạt hội nhóm chia sẻ cách “bùng nợ”

Ngày 14/3/2023, Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) tổ chức hội nghị công tác thu hồi nợ. Tại hội nghị, ông Lê Quốc Ninh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tài chính tiêu dùng cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã phối hợp với công an một số tỉnh, thành làm rõ hành vi thu hồi nợ của Công ty luật TNHH Pháp Việt, khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng thu hồi nợ theo kiểu “cưỡng đoạt tài sản”. Cơ quan công an cũng kiểm tra, khám xét Công ty F88 liên quan tới hoạt động cho vay và thu hồi nợ.

Ông Ninh cho rằng, hoạt động đòi nợ trái pháp luật gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Việc các đơn vị cầm đồ hoạt động “núp bóng” công ty tài chính cũng khiến dư luận nhầm lẫn, đánh đồng với công ty tài chính tiêu dùng hợp pháp (được Ngân hàng Nhà nước cấp phép).

Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới hình ảnh các công ty tài chính tiêu dùng mà sẽ nảy sinh một số nguy cơ tiềm ẩn đến hành vi trả nợ của khách hàng, gây khó khăn cho công tác thu hồi nợ. Thậm chí còn gây tâm lý hoang mang với các nhân sự thực hiện công tác thu hồi nợ của công ty tài chính tiêu dùng.

Đại diện Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) cho biết, trong thời gian gần đây, công tác thu hồi nợ của đơn vị ngày càng bài bản, chặt chẽ, tình trạng khiếu nại liên quan tới việc đòi nợ gần như không còn. FE Credit không chấp nhận hành vi đòi nợ bất hợp pháp.

Tuy nhiên, FE Credit cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành cần có chế tài với người đi vay, phải thực hiện nghiêm các nghĩa vụ, tuân thủ các quy định trả nợ để hình thành một thói quen “vay văn minh, trả văn minh”. Ngoài ra, không chỉ FE Credit mà các thành viên khác cũng cần xây dựng một bộ quy tắc ứng xử cho nhân viên, nhất là nhân viên đòi nợ, sales...

Đồng quan điểm trên, đại diện Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) cho biết, gần đây nhiều khách hàng đã không chấp hành nghĩa vụ trả nợ và tỷ lệ khách hàng “chây ì” trả nợ ngày một nhiều. Chính vì thế, 3 tháng qua đơn vị đã tạm thời ngừng cho vay mới mà tập trung vào nhóm khách hàng có điểm tín nhiệm tốt.

Điều này sẽ ảnh hưởng tới cơ hội tiếp cận tài chính đối với nhóm khách hàng dưới chuẩn, nhất là người lao động, công nhân ở các khu công nghiệp. Đại diện PTF đề nghị cần truyền thông rộng rãi, chính thống tới người dân về nghĩa vụ trả nợ, những rủi ro khi vay không trả đúng hạn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác thu hồi nợ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tại hội nghị, các công ty tài chính tiêu dùng cho biết, một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội đã tung thông tin không đúng bản chất sự việc khiến cho hình ảnh thu hồi nợ của các công ty tài chính tiêu dùng bị méo mó, xuyên tạc, ảnh hưởng đến ý thức và trách nhiệm trả nợ của người dân. Nghiêm trọng hơn trên mạng xã hội Facebook còn xuất hiện nhiều hội, nhóm được lập ra với mục đích chia sẻ cách vay tiền của công ty tài chính tiêu dùng rồi trốn nợ, bùng nợ.

Đại diện Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (HD SAISON) cho rằng để làm tốt công tác truyền thông thì cần có sự đồng thuận giữa các thành viên câu lạc bộ dựa trên đặc thù mỗi đơn vị. Các thành viên cần rà soát lại công tác cho vay, thu hồi nợ để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Theo đại diện HD SAISON, các thành viên phải làm tốt mới có thể truyền thông bởi lâu nay các công ty tài chính đang bị xã hội nhìn sai, hiểu chưa đúng và chưa đặt trách nhiệm đối với người đi vay.